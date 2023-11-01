У Краснодарському краї масштабно горіли склади — відео

Поки не відомо, що саме зберігалося на складах у Степовому, та що стало причиною займання вогню.

У Росії знову палає

У Краснодарському краї Росії 1 листопада в окупантів знову неспокійно. Цього разу розгорілася масштабна пожежа на складі у селищі Степовий.

Про вогонь повідомляють у російських Telegram-каналах. Зазначається, що спалахнув склад площею у 3,5 тисяч метрів квадратних.

Поки не відомо, що саме зберігалося на складі, та що стало причиною займання вогню.

На місці події до 20.00 працювали рятувальники, пожежу вдалося локалізувати, але вже на площі 5 тис кв м.

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

Пожежі у РФ почастішали

У російському Єйську 31 жовтня пролунав сильний вибух. Після цього у місті, де розташована військова авіабаза ЗС РФ, почала працювати ППО. У Росії заявили, що там нібито було збито український дрон.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших військово-промислових заводів Росії "Урал" у Солікамську, Пермський край, 31 жовтня пролунав потужний вибух. У повітря здійнявся величезний стовп диму.

У Москві 26 жовтня сталася пожежа на ТЕЦ-16, яка забезпечує теплом та електрикою 1,5 млн споживачів на північному заході столиці країни-агресора.

За офіційними даними, запалали три газові котли. При цьому сталося часткове обвалення покрівлі будівлі.

Спецслужби перекрили подачу газу та чекають, щоб газ вигорів перед тим як почати гасити пожежу. Також ТЕЦ відключили від електроживлення.

Причини пожежі наразі невідомі – росіяни обіцяють з’ясувати.