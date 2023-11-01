В Краснодарском крае масштабно горели склады — видео

Пока не известно, что хранилось на складах в Степном, и что стало причиной воспламенения.

В России снова пылает

В Краснодарском крае России 1 ноября у оккупантов снова неспокойно. В этот раз разгорелся масштабный пожар на складе в поселке Степной.

Об огне сообщают в российских Telegram-каналах. Отмечается, что вспыхнул склад площадью в 3,5 тысяч квадратных метров.

Пока не известно, что именно хранилось на складах и что стало причиной возгорания.

На месте происшествия до 20:00 работали спасатели, пожар удалось локализовать, но уже на площади 5 тыс кв м.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Пожары в РФ участились

В российском Ейске 31 октября раздался сильный взрыв. После этого в городе, где расположена военная авиабаза ВС РФ, начала работу ПВО. В России заявили, что там якобы был сбит украинский дрон.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших военно-промышленных заводов России "Урал" в Соликамске, Пермский край, 31 октября раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

В Москве 26 октября произошел пожар на ТЭЦ-16, обеспечивающий теплом и электричеством 1,5 млн потребителей на северо-западе столицы страны-агрессора.

По официальным данным, загорелись три газовых котла. При этом произошло частичное обрушение кровли здания.

Спецслужбы перекрыли подачу газа и ждут, чтобы газ выгорел перед тем, как начать тушить пожар. Также ТЭЦ отключили от электропитания.

Причины пожара пока неизвестны – россияне обещают выяснить.