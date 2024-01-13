На Кубани снова нашли обломки российской ракеты — видео

В Краснодарском крае РФ регулярно находят части российских ракет, предназначавшихся для атаки по Украине. На этот раз обломки смертоносного оружия найдены у станицы Атаманской.
На Кубани нашли части российской ракеты, летевшей в Украину
В Краснодарском крае опять “неожиданная” находка – обломки ракеты производства РФ, которая предназначалась для атаки по мирным населенным пунктам Украины.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Так, 13 января на въезде к станице Атаманской Краснодарского края местный житель нашел упавшую ракету.
Минобороны страны-агрессора ситуацию не комментирует. Однако в российской армии регулярно падают снаряды, не долетающие в Украину.
Краснодарский оперштаб назвал ракету "фрагментами неустановленного устройства". Часть трассы перекрыто.
Ночная "бавовна" в Новороссийске: что известно
4 января громко было в Новороссийске. Россияне заявляют, что их противовоздушная оборона сбила ракету ВСУ над городом.
Между тем в сети сообщают о работе ПВО и взрывах в Новороссийске из-за якобы ракетного удара.
Представители властей Краснодарского края и Новороссийска в частности пока никак не комментируют ночную "бавовну" в городе.
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