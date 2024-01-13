На Кубани снова нашли обломки российской ракеты — видео

В Краснодарском крае РФ регулярно находят части российских ракет, предназначавшихся для атаки по Украине. На этот раз обломки смертоносного оружия найдены у станицы Атаманской.

На Кубани нашли части российской ракеты, летевшей в Украину

В Краснодарском крае опять “неожиданная” находка – обломки ракеты производства РФ, которая предназначалась для атаки по мирным населенным пунктам Украины.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так, 13 января на въезде к станице Атаманской Краснодарского края местный житель нашел упавшую ракету.

Минобороны страны-агрессора ситуацию не комментирует. Однако в российской армии регулярно падают снаряды, не долетающие в Украину.

Краснодарский оперштаб назвал ракету "фрагментами неустановленного устройства". Часть трассы перекрыто.

Ночная "бавовна" в Новороссийске: что известно

4 января громко было в Новороссийске. Россияне заявляют, что их противовоздушная оборона сбила ракету ВСУ над городом.

Говорят, стреляли украинской ракетой, но пока неясно, сбили попала ли она в цель, – говорится в сообщении. Поделиться

Между тем в сети сообщают о работе ПВО и взрывах в Новороссийске из-за якобы ракетного удара.

На Новороссийск ракетная атака. Взрывы. Работает ПВО, – пишут местные паблики. Поделиться

Представители властей Краснодарского края и Новороссийска в частности пока никак не комментируют ночную "бавовну" в городе.