Бійці 24-ї ОМБ відбили у росіян один із териконів у межах Горлівки — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 24-ї ОМБ відбили у росіян один із териконів у межах Горлівки — Зеленський

Володимир Зеленський
Горлівка

Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції російських окупантів.

Українські бійці відбили терикон в Горлівці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що штурмова група 24-ї окремої механізованої королівської бригади імені короля Данила відбила терикон у Горлівці. 

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!

На відео можна побачити росіян, яких взяли в полон на териконі. Також показують кадри операції.

Нагадаємо, що Горлівка на Донеччині перебуває в російській окупації з 12 травня 2014 року.

ЗСУ просуваються у бік Горлівки

Наприкінці листопада полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що Сили оборони просунулися в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного.

Бійці з цього напрямку повідомляли, що з терикону росіян уже вибили, і до міста залишилось 7-8 кілометрів.

Імовірно, зараз активізується той напрямок, про який ми говорили. Коли підуть дощі на Донбасі, можна буде рухатися лише по дорогах з твердим покриттям. Оптимально це робити в агломерації Горлівка-Єнакієво, другою може бути агломерація Ясинуватої.

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