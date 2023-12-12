Бійці 24-ї ОМБ відбили у росіян один із териконів у межах Горлівки — Зеленський

Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції російських окупантів.

Українські бійці відбили терикон в Горлівці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що штурмова група 24-ї окремої механізованої королівської бригади імені короля Данила відбила терикон у Горлівці.

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна! Поширити

На відео можна побачити росіян, яких взяли в полон на териконі. Також показують кадри операції.

Нагадаємо, що Горлівка на Донеччині перебуває в російській окупації з 12 травня 2014 року.

ЗСУ просуваються у бік Горлівки

Наприкінці листопада полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що Сили оборони просунулися в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного.

Бійці з цього напрямку повідомляли, що з терикону росіян уже вибили, і до міста залишилось 7-8 кілометрів.