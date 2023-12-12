Бойцы 24-й ОМБ отбили у россиян один из терриконов в пределах Горловки — Зеленский

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции российских оккупантов.
Украинские бойцы отбили террикон в Горловке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной королевской бригады имени короля Даниила отразила террикон в Горловке.
На видео можно увидеть россиян, взятых в плен на терриконе. Также показывают кадры операции.
Напомним, что Горловка в Донецкой области находится в российской оккупации с 12 мая 2014 года.
ВСУ продвигаются в сторону Горловки
В конце ноября полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что Силы обороны продвинулись в сторону Горловки недалеко от Шумов и Южного.
Бойцы по этому направлению сообщали, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7-8 километров.
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