Бойцы 24-й ОМБ отбили у россиян один из терриконов в пределах Горловки — Зеленский

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции российских оккупантов.

Украинские бойцы отбили террикон в Горловке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной королевской бригады имени короля Даниила отразила террикон в Горловке.

Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина! Поделиться

На видео можно увидеть россиян, взятых в плен на терриконе. Также показывают кадры операции.

Напомним, что Горловка в Донецкой области находится в российской оккупации с 12 мая 2014 года.

ВСУ продвигаются в сторону Горловки

В конце ноября полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что Силы обороны продвинулись в сторону Горловки недалеко от Шумов и Южного.

Бойцы по этому направлению сообщали, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7-8 километров.