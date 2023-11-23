Бійці ГУР провели кібероперацію проти "Росавіації. Що вдалося виявити

Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

Кібероперація ГУР

Внаслідок кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ - Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація").

Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

Авіація РФ на межі колапсу

ГУР проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Головні факти:

Упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" - 34 проблемні випадки.

За перших 9 місяців 2023 року у Росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 2022 році за цей же період зафіксували всього 50 випадків. Тобто небезпека польотів зросла втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів. Через "кустарний сервіс" Ірану пройшло майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму". На "донорство" пустили понад 35% літаків.

Впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків Boeing, які використовує РФ зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

Розвідка наголошує, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилися: заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден закордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.