Біля ТЦК на Дніпропетровщині прогримів вибух

Ввечері 2 лютого біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Що відомо про вибух у Павлограді

Про інцидент розповів відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вказано, що у Павлограді на Дніпропетровщині ввечері 2 лютого пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Повідомлення про вибух надійшло о 18:40. За попередньою інформацією, здетонував невстановлений предмет. На місці працюють правоохоронці. Поширити

За попередніми даними, травмовано військовослужбовця.

Його стан лікарі оцінюють як легкий, зазначили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.

У Рівненському ТЦК також стався вибух

1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП прогримів вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.

Про це повідомили поліція Рівненської області, Рівненський обласний ТЦК та СП.

Подія сталася о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки — пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Поширити

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.

Окрім того, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.

Згодом стало відомо про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".