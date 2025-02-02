Біля ТЦК на Дніпропетровщині прогримів вибух

Ввечері 2 лютого біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.
Головні тези:
- За попередніми даними, постраждав військослужбовець.
- У Рівненському ТЦК також стався вибух.
- На Полтавщині затримані фігуранти вбивства військовослужбовця.
Що відомо про вибух у Павлограді
Про інцидент розповів відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Вказано, що у Павлограді на Дніпропетровщині ввечері 2 лютого пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
За попередніми даними, травмовано військовослужбовця.
Його стан лікарі оцінюють як легкий, зазначили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.
У Рівненському ТЦК також стався вибух
1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП прогримів вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
Про це повідомили поліція Рівненської області, Рівненський обласний ТЦК та СП.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.
Окрім того, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.
Згодом стало відомо про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
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