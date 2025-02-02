Біля ТЦК на Дніпропетровщині прогримів вибух
Категорія
Події
Дата публікації

Біля ТЦК на Дніпропетровщині прогримів вибух

Національна поліція України
поліція

Ввечері 2 лютого біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Головні тези:

  • За попередніми даними, постраждав військослужбовець.
  • У Рівненському ТЦК також стався вибух.
  • На Полтавщині затримані фігуранти вбивства військовослужбовця.

Що відомо про вибух у Павлограді

Про інцидент розповів відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вказано, що у Павлограді на Дніпропетровщині ввечері 2 лютого пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Повідомлення про вибух надійшло о 18:40. За попередньою інформацією, здетонував невстановлений предмет. На місці працюють правоохоронці.

За попередніми даними, травмовано військовослужбовця.

Його стан лікарі оцінюють як легкий, зазначили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.

У Рівненському ТЦК також стався вибух

1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП прогримів вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.

Про це повідомили поліція Рівненської області, Рівненський обласний ТЦК та СП.

Подія сталася о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки — пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.

Окрім того, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.

Згодом стало відомо про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оцінив шанси України на швидке завершення війни
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін боїться переговорів з Україною — відповідь Зеленського
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Україна добилася завершення скандальної кампанії росмедіа "Медуза"
медуза

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?