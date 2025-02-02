Україна добилася завершення скандальної кампанії росмедіа "Медуза"
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Україна добилася завершення скандальної кампанії росмедіа "Медуза"

медуза
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Джерело:  online.ua

Український посол в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що берлінське агентство Lure видалило всі матеріали, пов'язані з рекламною кампанією російського видання "Медуза". Що важливо розуміти, ЗМІ безсоромно використало у своїх цілях зображення постраждалих від війни українців.

Головні тези:

  • Фото страждань українців використали для рекламної кампанії російського медіа “Медуза”.
  • Українське МЗС вирішило втрутитися в скандал, щоб відстояти честь та гідність українців.

Скандальну кампанію "Медузи" нарешті скасували

Ну що ж, зимове нашестя медуз на Європу й Канаду ми з вами, здається, спинили. Щойно отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure на мій вчорашній лист. Головне в листі — це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах.

Олексій Макеєв

Олексій Макеєв

Посол України у Німеччині

За словами українського дипломата, припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів фактично означає завершення кампанії.

Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу.

Окрім того, посол України зазначив, що повідомив пана Ярослава (очевидно, Ярослава Базилевича, фото якого було використано в кампанії "Медузи" — ред.) про особисті вибачення агенції.

Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

Що не так з новою кампанією “Медузи”

Російське медіа “Медуза”, яке позиціонує себе яке опозиційне, безсоромно використала страждання українців для своєї рекламної кампанії.

Німецька агенція Lure створила ролик для промо, який викликав обурення серед українців.

Реклама демонструвалася, зокрема, у кінотеатрах Берліна, а також на вуличних носіях.

Відео містило кадри війни в Україні, зокрема момент похорону дружини та доньок Ярослава Базилевича, який втратив сім’ю через російську атаку на Львів.

1 лютого МЗС України публічно розкритикувало демонстрацію зображень українців, які постраждали від російської агресії, у рекламному ролику для російського видання "Медуза", що базується в Латвії.

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