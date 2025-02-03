Украина добилась завершения скандальной кампании росмедиа "Медуза"

Украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что берлинское агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза". Что важно понимать, СМИ бесстыдно использовало в своих целях изображения пострадавших от войны украинцев.
Главные тезисы
- Фото страданий украинцев использовали для рекламной кампании российского медиа “Медуза”.
- Украинский МИД решил вмешаться в скандал, чтобы отстоять честь и достоинство украинцев.
Скандальную кампанию "Медузы" наконец-то отменили
По словам украинского дипломата, прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов фактически означает завершение кампании.
Кроме того, посол Украины отметил, что сообщил господину Ярославу (очевидно, Ярославу Базилевичу, фото которого было использовано в кампании "Медузы" — ред.) о личных извинениях агентства.
Что не так с новой кампанией "Медузы"
Российское медиа “Медуза”, позиционирующее себя как оппозиционное, бесстыдно использовало страдания украинцев для своей рекламной кампании.
Немецкое агентство Lure создало ролик для промо, который вызвал возмущение среди украинцев.
Реклама демонстрировалась в частности в кинотеатрах Берлина, а также на уличных носителях.
Видео содержало кадры войны в Украине, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, потерявшего семью из-за российской атаки на Львов.
1 февраля МИД Украины публично раскритиковало демонстрацию изображений украинцев, пострадавших от российской агрессии, в рекламном ролике для базирующегося в Латвии российского издания "Медуза".
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