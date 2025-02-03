Украина добилась завершения скандальной кампании росмедиа "Медуза"
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Украина добилась завершения скандальной кампании росмедиа "Медуза"

Медуза
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Источник:  online.ua

Украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что берлинское агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза". Что важно понимать, СМИ бесстыдно использовало в своих целях изображения пострадавших от войны украинцев.

Главные тезисы

  • Фото страданий украинцев использовали для рекламной кампании российского медиа “Медуза”.
  • Украинский МИД решил вмешаться в скандал, чтобы отстоять честь и достоинство украинцев.

Скандальную кампанию "Медузы" наконец-то отменили

Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только получил ответ от креативного директора и основателя Lure на мое вчерашнее письмо. Главное в письме — это слова, что Lure удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах.

Алексей Макеев

Алексей Макеев

Посол Украины в Германии

По словам украинского дипломата, прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов фактически означает завершение кампании.

Теперь прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если будете видеть еще ролики или визуальную рекламу.

Кроме того, посол Украины отметил, что сообщил господину Ярославу (очевидно, Ярославу Базилевичу, фото которого было использовано в кампании "Медузы" — ред.) о личных извинениях агентства.

Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

Что не так с новой кампанией "Медузы"

Российское медиа “Медуза”, позиционирующее себя как оппозиционное, бесстыдно использовало страдания украинцев для своей рекламной кампании.

Немецкое агентство Lure создало ролик для промо, который вызвал возмущение среди украинцев.

Реклама демонстрировалась в частности в кинотеатрах Берлина, а также на уличных носителях.

Видео содержало кадры войны в Украине, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, потерявшего семью из-за российской атаки на Львов.

1 февраля МИД Украины публично раскритиковало демонстрацию изображений украинцев, пострадавших от российской агрессии, в рекламном ролике для базирующегося в Латвии российского издания "Медуза".

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