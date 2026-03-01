Біолог назвав головного наступника людини у разі апокаліпсису

Наукова спільнота часто розмірковує про те, що буде з нашою планетою після тотального колапсу цивілізації. Біолог Тім Коулсон з Оксфордського університету прогнозує, що людині швидко знайдеться заміна — домінуючим видом стане восьминіг.

Восьминіг може стати господарем планети у разі зникнення людства

За словами Коулсона, він дійшов такого неочікуваного висновку на основі неврології та поведінки цих істот, пише Daily Galaxy .

Насамперед кидається у вічі їхні вміння вирішувати складні завдання, спілкуватися один з одним спалахами кольору, маніпулювати об'єктами і навіть маскуватися з шокуючою точністю.

За правильних умов навколишнього середовища вони могли б еволюціонувати в вид, здатний будувати цивілізації після вимирання людини, — прогнозує біолог.

Не можна також ігнорувати той факт, що нервова система цих істот справді унікальна, адже не схожа ні на що інше в тваринному світі.

У восьминогів децентралізована нервова система: дві третини їхніх нейронів розташовані в щупальцях, а не в центральному мозку.

На переконання Коулсона, саме цей фактор робить "декілька видів восьминогів добре пристосованими до непередбачуваного світу".