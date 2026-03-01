Біолог назвав головного наступника людини у разі апокаліпсису

Наукова спільнота часто розмірковує про те, що буде з нашою планетою після тотального колапсу цивілізації. Біолог Тім Коулсон з Оксфордського університету прогнозує, що людині швидко знайдеться заміна — домінуючим видом стане восьминіг.
Головні тези:
- Саме восьминоги мають усе необхідне, щоб вижити в цьому жорстокому світі.
- Їх спритність вже задокументована в наукових дослідженнях.
Восьминіг може стати господарем планети у разі зникнення людства
За словами Коулсона, він дійшов такого неочікуваного висновку на основі неврології та поведінки цих істот, пише Daily Galaxy.
Насамперед кидається у вічі їхні вміння вирішувати складні завдання, спілкуватися один з одним спалахами кольору, маніпулювати об'єктами і навіть маскуватися з шокуючою точністю.
Не можна також ігнорувати той факт, що нервова система цих істот справді унікальна, адже не схожа ні на що інше в тваринному світі.
На переконання Коулсона, саме цей фактор робить "декілька видів восьминогів добре пристосованими до непередбачуваного світу".
