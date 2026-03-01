Біолог назвав головного наступника людини у разі апокаліпсису
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Біолог назвав головного наступника людини у разі апокаліпсису

Восьминіг може стати господарем Землі у разі зникнення людства
Джерело:  online.ua

Наукова спільнота часто розмірковує про те, що буде з нашою планетою після тотального колапсу цивілізації. Біолог Тім Коулсон з Оксфордського університету прогнозує, що людині швидко знайдеться заміна — домінуючим видом стане восьминіг.

Головні тези:

  • Саме восьминоги мають усе необхідне, щоб вижити в цьому жорстокому світі.
  • Їх спритність вже задокументована в наукових дослідженнях. 

Восьминіг може стати господарем планети у разі зникнення людства

За словами Коулсона, він дійшов такого неочікуваного висновку на основі неврології та поведінки цих істот, пише Daily Galaxy.

Насамперед кидається у вічі їхні вміння вирішувати складні завдання, спілкуватися один з одним спалахами кольору, маніпулювати об'єктами і навіть маскуватися з шокуючою точністю.

За правильних умов навколишнього середовища вони могли б еволюціонувати в вид, здатний будувати цивілізації після вимирання людини, — прогнозує біолог.

Не можна також ігнорувати той факт, що нервова система цих істот справді унікальна, адже не схожа ні на що інше в тваринному світі.

У восьминогів децентралізована нервова система: дві третини їхніх нейронів розташовані в щупальцях, а не в центральному мозку.

На переконання Коулсона, саме цей фактор робить "декілька видів восьминогів добре пристосованими до непередбачуваного світу".

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що ховає Антарктида під крижаною "ковдрою" — дані інноваційного дослідження
Антарктида
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці б'ють на сполох через деоксигенацію океану — дані дослідження
океан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?