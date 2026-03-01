Биолог назвал главного преемника человека в случае апокалипсиса
Биолог назвал главного преемника человека в случае апокалипсиса

Осьминог может стать хозяином планеты в случае исчезновения человечества
Научное сообщество часто размышляет о том, что будет с нашей планетой после тотального коллапса цивилизации. Биолог Тим Коулсон из Оксфордского университета прогнозирует, что человеку быстро найдется замена – доминирующим видом станет осьминог.

  • Именно осьминоги имеют все необходимое, чтобы выжить в этом жестоком мире.
  • Их ловкость уже задокументирована в научных исследованиях.

Осьминог может стать хозяином планеты в случае исчезновения человечества

По словам Коулсона, он пришел к такому неожиданному выводу на основе неврологии и поведения этих существ, пишет Daily Galaxy.

В первую очередь бросается в глаза их умение решать сложные задачи, общаться друг с другом цветовыми вспышками, манипулировать объектами и даже маскироваться с шокирующей точностью.

В правильных условиях окружающей среды они могли бы эволюционировать в вид, способный строить цивилизации после вымирания человека, — прогнозирует биолог.

Нельзя также игнорировать тот факт, что нервная система этих существ действительно уникальна, ведь не похожа ни на что иное в животном мире.

У осьминогов децентрализованая нервная система: две трети их нейронов расположены в щупальцах, а не в центральном мозге.

По убеждению Коулсона, именно этот фактор делает "несколько видов осьминогов хорошо приспособленными к непредсказуемому миру".

