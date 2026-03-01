Биолог назвал главного преемника человека в случае апокалипсиса

Научное сообщество часто размышляет о том, что будет с нашей планетой после тотального коллапса цивилизации. Биолог Тим Коулсон из Оксфордского университета прогнозирует, что человеку быстро найдется замена – доминирующим видом станет осьминог.
Главные тезисы
- Именно осьминоги имеют все необходимое, чтобы выжить в этом жестоком мире.
- Их ловкость уже задокументирована в научных исследованиях.
Осьминог может стать хозяином планеты в случае исчезновения человечества
По словам Коулсона, он пришел к такому неожиданному выводу на основе неврологии и поведения этих существ, пишет Daily Galaxy.
В первую очередь бросается в глаза их умение решать сложные задачи, общаться друг с другом цветовыми вспышками, манипулировать объектами и даже маскироваться с шокирующей точностью.
Нельзя также игнорировать тот факт, что нервная система этих существ действительно уникальна, ведь не похожа ни на что иное в животном мире.
По убеждению Коулсона, именно этот фактор делает "несколько видов осьминогов хорошо приспособленными к непредсказуемому миру".
