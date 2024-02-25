Журналісти Bloomberg дійшли висновку, що між Західною та Східною Європою стався розкол через нездатність ЄС вчасно надати Україні один мільйон артилерійських снарядів.

Розкол в Європі посилюється на тлі російсько-української війни

На переконання європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать".

Ба більше, вона остаточно втратить довіру, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися у зоні ризику.

Така ситуація в ЄС наразі складається через жорстку позицію декількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України.

Що важливо розуміти, Франція виступає за те, що відповідні інвестиції залишилися в межах ЄС — що вже загальмувало постачання снарядів.

Окрім того, повідомляється, що Кіпр і Греція не підтримують ідею закупівлі снарядів у Туреччини.

На думку журналістів, це підтверджує той факт, що багато країн ЄС досі не усвідомили, що відбувається в Україні та які це може мати наслідки.

Франція та Німеччина втрачають довіру в ЄС

За словами одного з європейських інсайдерів, в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а планує розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Доволі неоднозначною є також позиція офіційного Берліна. Попри те, що він активно допомагає Україні, Брюссель дратує те, що Німеччина досі не передала ЗСУ далекобійні ракети Taurus.