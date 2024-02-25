Уночі 25 лютого сили ППО України успішно відбили чергову атаку безпілотників з боку Російської Федерації, знищивши 16 з них

Атака РФ на Україну 25 лютого. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ — рф., мис Чауда — Крим).

Відбувся протиповітряний бій, в якому брали участь мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил.

Знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Що відомо про ситуацію у Херсонській, Сумській та Харківській областях

Минулої доби російські окупанти вдарили по фермі на Харківщині.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, загинуло понад 20 свійських тварин.

24 лютого на Херсонщині армія РФ обстрілювала Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку та місто Херсон.

Російські загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані обстріли навчального закладу, адмінбудівлі та об'єкта критичної інфраструктури.

У Шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад.

Внаслідок атак РФ 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.

Сили ППО знищили один "Shahed-131/136".

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи.

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.