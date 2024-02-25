Россия атаковала Украину 18 ударными дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 18 ударными дронами

Воздушные Силы ВСУ
ППО Украины
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Ночью 25 февраля силы ПВО Украины успешно отразили очередную атаку беспилотников со стороны Российской Федерации, уничтожив 16 из них.

Атака РФ на Украину 25 февраля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск – РФ., мыс Чауда – Крым).

Произошло противовоздушное сражение, в котором участвовали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных Сил.

Уничтожены 16 «шахедов» в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей. Держим небо! Вместе – к победе! - сказано в заявлении ВС ВСУ.

Что известно о ситуации в Херсонской, Сумской и Харьковской областях

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по ферме на Харьковщине.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, погибли более 20 животных.

24 февраля в Херсонской области армия РФ обстреливала Белозерку, Дорожное, Новоберислав, Гавриловку, Садовое, Станислав, Осокоровку и город Херсон.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов.

В Херсоне зафиксированы обстрелы учебного заведения, админздания и объекта критической инфраструктуры.

В Дорожном Херсонского района враг попал в учебное заведение.

В результате атак РФ 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

Силы ПВО уничтожили один "Shahed-131/136".

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва.

Под обстрелы пополи Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

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