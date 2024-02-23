Планы РФ на 2024 год. ГУР озвучило количество артснарядов в госзаказе

В прошлом году Российская Федерация произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. А в 2024 году хотят выйти на количество 2,7 млн.
ГУР обнародовало планы России по производству артснарядов
Российская Федерация планирует произвести около 3 млн боеприпасов для артиллерии.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
Скибицкий добавил, что озвученные объемы нуждаются в модернизации производства, и важную роль в этом противостоянии играют санкции.
Он подчеркнул, что десятки предприятий, компаний связаны с производством того или иного боеприпаса или вида вооружения и техники.
Новые санкции ЕС против России
В 13-й пакет санкционных списков ЕС попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.
В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении.
Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.
Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах — Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.
ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.
Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.
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