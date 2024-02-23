Планы РФ на 2024 год. ГУР озвучило количество артснарядов в госзаказе
Категория
Мир
Дата публикации

Планы РФ на 2024 год. ГУР озвучило количество артснарядов в госзаказе

Снаряды
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Источник:  Интерфакс-Украина

В прошлом году Российская Федерация произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. А в 2024 году хотят выйти на количество 2,7 млн.

ГУР обнародовало планы России по производству артснарядов

Российская Федерация планирует произвести около 3 млн боеприпасов для артиллерии.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Наша оценка такова: россияне изготовили в прошлом году — просто выполнили государственный оборонный заказ — это около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм, 152 мм. Но это планы. Посмотрим, будут ли они осуществлены.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР

Скибицкий добавил, что озвученные объемы нуждаются в модернизации производства, и важную роль в этом противостоянии играют санкции.

Мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, материалы, из которых производят электронные чипы, микросхемы и т. д. Это очень широкий спектр, в этом направлении сейчас работает и Главное управление разведки, и все наше разведывательное сообщество. Это касается всего, что связано с производством вооружения. И я уже не говорю о количестве предприятий, которые Россия вовлекла в производство.

Он подчеркнул, что десятки предприятий, компаний связаны с производством того или иного боеприпаса или вида вооружения и техники.

Новые санкции ЕС против России

В 13-й пакет санкционных списков ЕС попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.

В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах — Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.

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