Как Россия избежала банкротства после 2 лет войны в Украине — мнение экспертов

Военная экономика России преуспевает. Это может показаться контринтуитивным, но общий рост ВВП не является чем-то необычным во время конфликта.

Как Россия избежала банкротства после 2 лет войны в Украине

Россия, похоже, готова продолжать финансировать свою войну против Украины третий год, несмотря на сомнения относительно точности и полноты радужных экономических данных, которые Москва обнародовала за последние два года.

С сугубо экономической точки зрения, у России есть значительное пространство для продолжения войны, — сказал Хасан Малик, глобальный макростратег и эксперт из России в бостонской фирме по управлению инвестициями Loomis Sayles. Поделиться

В конце концов Россия защищается от санкций еще с 2014 года, когда на нее наложили ряд торговых ограничений после незаконной аннексии Крыма. Кроме того, РФ по-прежнему имеет поддержку благодаря доходам от продажи нефти.

РФ ведет войну за пределами собственных границ

Одна из важнейших причин, почему российская экономика все еще работает, это место войны.

Война ведется в большинстве своем на украинской территории и уничтожает в основном украинские дома, предприятия и фермы так, что прямое влияние на российские производственные мощности и домохозяйства было сравнительно ограничено, — пояснил Малик. Поделиться

В материале было рассмотрено влияние войны на экономику как России, так и Украины. Так, в 2022 году, в первый год войны, российская экономика сократилась на 1,2%, согласно официальной статистике. Аналитики ожидают, что ВВП страны вырастет на 3,1% в 2023 году. Сама Россия еще не обнародовала данные о росте ВВП за весь 2023 год.

Для сравнения, ВВП Украины упал на 29,1% в 2022 году. Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП на 4,9% в 2023 году. НБУ не обнародовал официальные цифры роста.

Малик объяснил, что при сценарии, когда война не ведется на вашей территории, она может повлечь за собой серьезный шок спроса, особенно на военные поставки и живую силу. Так вышло в России: война подняла экономику.

В России был создан спрос на товары и услуги военного времени

Кроме того, в РФ существует спрос на товары и услуги, благодаря которым идет война. Русская армия нуждается в материальных средствах — оружии, боеприпасах и бинтах. Спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары — особенно внутри страны, поскольку импорт в РФ ограничен из-за санкций.

Авторы статьи обратили внимание, что спрос на товары военного назначения настолько велик, что даже пекарня в центральной России была привлечена для помощи военным усилиям. Магазин, демонстрировавший на российском телевидении свои только что произведенные беспилотники рядом с только что испеченным хлебом, сейчас под санкциями США.

В РФ выросли зарплаты из-за нехватки рабочей силы

Россия столкнулась с демографическим кризисом в связи с сокращением населения и падением уровня рождаемости еще до войны против Украины. С началом войны почти миллион россиян — в том числе и мужчины призывного возраста — покинули свою родину, что еще больше сократило рабочую силу в стране.

Мобилизация мужчин на войну привела к нехватке рабочей силы в РФ, которая продолжается с 2022 года. В прошлом году страна столкнулась с нехваткой 5 млн. работников, поскольку количество вакантных рабочих мест возросло почти на 5% по сравнению с предыдущим годом. В ноябре 2023 года в России был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,9%.

Благодаря нехватке рабочей силы зарплаты россиян выросли, что одновременно поддерживает потребление и экономический рост.