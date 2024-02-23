Плани РФ на 2024 рік. ГУР озвучило кількість артснарядів у держзамовленні

Минулого року Російська Федерація виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм. А у 2024 році хочуть вийти на кількість 2,7 млн.

ГУР оприлюднило плани Росії по виробництву артснарядів

Російська Федерація планує виготовити близько 3 млн боєприпасів для артилерії.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Наша оцінка така: росіяни виготовили минулого року — просто виконали державне оборонне замовлення — це близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм. Але це плани. Подивимося, чи будуть вони здійснені. Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР

Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

Ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво. Поширити

Він наголосив, що десятки підприємств, компаній пов'язані з виробництвом того чи іншого боєприпасу, чи виду озброєння й техніки.

Нові санкції ЄС проти Росії

У 13-ий пакет санкційних списків ЄС потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Вони стосуються, зокрема, військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до росії, депортації та переховування українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб, — уточнюється в повідомленні.

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, що допомагають технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.

Деякі з цих компаній і організацій базуються в третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді й Туреччині. Вони допомагали росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї.

ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Також Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту чавуну й сталі з Росії.