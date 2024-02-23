Российские танки имеют компоненты производства Тайваня и Японии

Российский производитель танков закупает детали в Японии и на Тайване, несмотря на санкции. Для этого используется компания-посредник в Китае.
Детали для российских танков производят в Японии и на Тайване
Лицо, связанное с правительством Беларуси, открыло компанию в Китае после февраля 2022 года, а российский оружейный производитель продолжил импортировать детали через Китай.
Об этом сообщает Nikkei Asia .
Информация показывает, что санкции, направленные против российской военной промышленности, не работают эффективно из-за торговли через третью страну.
Речь идет о компании Shenzhen 5G High-Tech Innovation в китайской провинции Гуандун. Она начала закупать прецизионные детали для двигателей, датчиков и другого оборудования, необходимого для производства танков и другого оружия.
В число деталей, приобретенных Shenzhen 5G, входят детали, изготовленные японскими Metrol и Oriental Motor. Предполагается, что Shenzhen 5G закупил запасные части у других китайских компаний.
В мае 2023 года детали датчиков, произведенные Metrol, были экспортированы в SALEO по цене 16035 юаней (2228 долл.) за единицу.
Оружейные предприятия Беларуси и России производят ключевые компоненты для танков, используя прецизионные приборы, закупаемые в Азии компании SALEO.
Их отправляют российскому производителю танков "Уралвагонзавода" для производства Т-72, Т-90 и других основных российских танков.
Также необходимые компоненты закупались у тайваньской компании Attoptic. Платежи не удавалось осуществить из-за санкций США, поэтому товар отправили в Грузию.
Реакция компаний в Японии и США
Компания Metrol сообщила, что никогда не заключала прямых сделок с Shenzhen 5G. Она заявила, что попросит клиентов не перепродавать ее датчики Shenzhen 5G и может прекратить их снабжение, если они откажутся сотрудничать.
Oriental Motor также сообщила Nikkei, что не участвует в прямых соглашениях с Shenzhen 5G, и заявила, что тщательно соблюдает закон об экспортном контроле.
Недавно власти США и Великобритании сообщили, что компанию Shenzhen 5G использовали для обхода санкций, в отношении нее вскоре могут быть введены ограничения.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-