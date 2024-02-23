Российские танки имеют компоненты производства Тайваня и Японии

Российский производитель танков закупает детали в Японии и на Тайване, несмотря на санкции. Для этого используется компания-посредник в Китае.

Детали для российских танков производят в Японии и на Тайване

Лицо, связанное с правительством Беларуси, открыло компанию в Китае после февраля 2022 года, а российский оружейный производитель продолжил импортировать детали через Китай.

Об этом сообщает Nikkei Asia .

Информация показывает, что санкции, направленные против российской военной промышленности, не работают эффективно из-за торговли через третью страну.

Речь идет о компании Shenzhen 5G High-Tech Innovation в китайской провинции Гуандун. Она начала закупать прецизионные детали для двигателей, датчиков и другого оборудования, необходимого для производства танков и другого оружия.

В число деталей, приобретенных Shenzhen 5G, входят детали, изготовленные японскими Metrol и Oriental Motor. Предполагается, что Shenzhen 5G закупил запасные части у других китайских компаний.

Далее компания отправила детали белорусскому производителю вооружения SALEO и ООО "Лаборатория аддитивных технологий". Все эти структуры находятся под контролем режима Александра Лукашенко, пишет издание. Поделиться

В мае 2023 года детали датчиков, произведенные Metrol, были экспортированы в SALEO по цене 16035 юаней (2228 долл.) за единицу.

Оружейные предприятия Беларуси и России производят ключевые компоненты для танков, используя прецизионные приборы, закупаемые в Азии компании SALEO.

Их отправляют российскому производителю танков "Уралвагонзавода" для производства Т-72, Т-90 и других основных российских танков.

Также необходимые компоненты закупались у тайваньской компании Attoptic. Платежи не удавалось осуществить из-за санкций США, поэтому товар отправили в Грузию.

Реакция компаний в Японии и США

Компания Metrol сообщила, что никогда не заключала прямых сделок с Shenzhen 5G. Она заявила, что попросит клиентов не перепродавать ее датчики Shenzhen 5G и может прекратить их снабжение, если они откажутся сотрудничать.

Oriental Motor также сообщила Nikkei, что не участвует в прямых соглашениях с Shenzhen 5G, и заявила, что тщательно соблюдает закон об экспортном контроле.

Недавно власти США и Великобритании сообщили, что компанию Shenzhen 5G использовали для обхода санкций, в отношении нее вскоре могут быть введены ограничения.