Російські танки мають компоненти виробництва Тайваню та Японії

Російський виробник танків закуповує компоненти в Японії і на Тайвані попри санкції. Для цього використовується компанія-посередниця в Китаї.

Деталі для російських танків виробляють у Японії та Тайвані

Людина, пов'язана з урядом Білорусі, відкрила компанію в Китаї після лютого 2022 року, а російський виробник зброї продовжив імпортувати деталі через Китай.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Інформація показує, що санкції, спрямовані проти російської військової промисловості, не працюють ефективно через торгівлю через третю країну.

Йдеться про компанію Shenzhen 5G High-Tech Innovation у китайській провінції Гуандун. Вона почала закуповувати прецизійні деталі для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виробництва танків та іншої зброї.

До числа деталей, придбаних Shenzhen 5G, входять деталі, виготовлені японськими Metrol та Oriental Motor. Передбачається, що Shenzhen 5G закупив запасні частини в інших китайських компаній.

Далі компанія відправила деталі білоруському виробнику озброєння SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій". Усі ці структури перебувають під контролем режиму Олександра Лукашенка, – пише видання. Поширити

У травні 2023 року деталі датчиків, вироблені Metrol, були експортовані в SALEO за ціною 16 035 юанів (2228 дол) за одиницю.

Збройові підприємства Білорусі та Росії виробляють ключові компоненти для танків, використовуючи прецизійні прилади, які закуповують в Азії компанії SALEO.

Їх відправляють російському виробнику танків "Уралвагонзаводу" для виробництва Т-72, Т-90 та інших основних російських танків.

Також необхідні компоненти закуповували у тайванської компанії Attoptic. Платежі не вдавалося здійснити через санкції США, тому товар відправили до Грузії.

Реакція компаній в Японії та США

Компанія Metrol повідомила виданню, що ніколи не укладала прямих угод з Shenzhen 5G. Вона заявила, що попросить клієнтів не перепродавати її датчики Shenzhen 5G і може припинити їх постачання, якщо вони відмовляться співпрацювати.

Oriental Motor також повідомила Nikkei, що не бере участі в прямих угодах з Shenzhen 5G, і заявила, що ретельно дотримується закону про експортний контроль.

Нещодавно влада США і Великої Британії повідомила, що компанію Shenzhen 5G використовували для обходу санкцій, щодо неї незабаром можуть бути введені обмеження.