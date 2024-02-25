Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что между Западной и Восточной Европой произошел раскол из-за неспособности ЕС вовремя предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов.

Раскол в Европе усиливается на фоне российско-украинской войны

По убеждению европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят".

Более того, она окончательно потеряет доверие, а весь проект европейской интеграции может оказаться в зоне риска.

Такая ситуация в ЕС сейчас складывается из-за жесткой позиции нескольких западноевропейских стран относительно поиска источников артиллерийских снарядов для Украины.

Что важно понимать, Франция выступает за то, чтобы соответствующие инвестиции остались в пределах ЕС — что уже затормозило поставки снарядов.

Кроме того, сообщается, что Кипр и Греция не поддерживают идею закупки снарядов у Турции.

По мнению журналистов, это подтверждает тот факт, что многие страны ЕС до сих пор не осознали, что происходит в Украине и какие это может иметь последствия.

Франция и Германия теряют доверие в ЕС

По словам одного из европейских инсайдеров, в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие у Франции, а планирует развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Довольно неоднозначная также позиция официального Берлина. Несмотря на то, что он активно помогает Украине, Брюссель раздражает тот факт, что Германия до сих пор не передала ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.