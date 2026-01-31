Blue Origin призупинить космічні туристичні польоти — у чому причина

Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса призупинить туристичні польоти у космос щонайменше на два роки, щоб зосередитись на розробці місячного посадкового модуля.

Blue Origin розробляє місячний посадковий модуль

Компанія зупиняє польоти багаторазової ракети New Shepard, яка відправила понад 90 людей на межу космосу. Серед пасажирів були сам Безос, який летів першим пілотованим рейсом у 2021 році, його нинішня дружина Лорен Санчес, співачка Кеті Перрі, актор Вільям Шетнер, телеведучий Майкл Страхан та інші.

Це рішення відображає прихильність Blue Origin до національної мети повернення на Місяць і створення там постійної присутності.

Компанія Безоса змагається із SpaceX Ілона Маска за право стати першою приватною компанією, яка висадить людей на поверхню Місяця у межах програми Artemis, і вже представила NASA прискорений план розробки посадкового модуля, який може бути готовий до перевезення астронавтів раніше, ніж нова ракета Starship від SpaceX.

Blue Origin уклала контракт із NASA на суму 3,4 млрд дол на розробку посадкового модуля Blue Moon для доправлення астронавтів на Місяць і назад. Посадка запланована на 2029 рік. Компанія планує запустити і посадити вантажну версію свого посадкового модуля у 2026 році — як тест перед майбутніми пілотованими місіями.

На сьогодні Blue Origin здійснила 38 запусків суборбітальної багаторазової ракети New Shepard з майже ідеальним послужним списком. У вересні 2022 року під час безпілотного польоту у ракети відмовив двигун, що призвело до припинення її польотів на понад рік.