Космічні туристи від Blue Origin знову побували на орбіті Землі
Категорія
Наука та медицина
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Космічні туристи від Blue Origin знову побували на орбіті Землі

туристи
Джерело:  Space.com

Американська компанія Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, здійснила вже 12-й суборбітальний політ корабля New Shepard із туристами на борту.

Головні тези:

  • Blue Origin відправила 12-у космічно-туристичну місію на кораблі New Shepard.
  • Капсула досягла максимальної висоти у 104 км та безпечно приземлилася на Землю.
  • У складі місії були різні фахівці, серед яких гендиректор компанії Kea Aerospace Марк Рокет та підприємець з Канади Джессе Вільямс.

12-а космічно-туристична місія від Blue Origin завершилася вдало

New Shepard стартував з космодрому у Західному Техасі у суботу, 31 травня, о 15:40 за київським часом.

Капсула з шістьма людьми досягла максимальної висоти у 104 км над рівнем моря, а через близько 10 хвилин безпечно приземлилася на Землю.

Членами місії «NS-32» були:

  • гендиректор компанії Kea Aerospace Марк Рокет,

  • адвокат з Панами Хайме Алеман,

  • підприємець з Канади Джессе Вільямс,

  • підприємець із США Пол Джеріс,

  • рентгенологиня Гретчен Грін,

  • вчителька Емі Медіни Горхе.

Рокет став першим новозеландцем, який здійснив суборбітальний політ.

Зазначається, що запуск «NS-32» став 12-м польотом для Blue Origin з 2021 року, завдяки чому загальна кількість пасажирів, що взяли участь у суборбітальних польотах, досягла вже 64 осіб.

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