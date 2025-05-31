Космічні туристи від Blue Origin знову побували на орбіті Землі

Американська компанія Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, здійснила вже 12-й суборбітальний політ корабля New Shepard із туристами на борту.
Головні тези:
- Blue Origin відправила 12-у космічно-туристичну місію на кораблі New Shepard.
- Капсула досягла максимальної висоти у 104 км та безпечно приземлилася на Землю.
- У складі місії були різні фахівці, серед яких гендиректор компанії Kea Aerospace Марк Рокет та підприємець з Канади Джессе Вільямс.
12-а космічно-туристична місія від Blue Origin завершилася вдало
New Shepard стартував з космодрому у Західному Техасі у суботу, 31 травня, о 15:40 за київським часом.
Капсула з шістьма людьми досягла максимальної висоти у 104 км над рівнем моря, а через близько 10 хвилин безпечно приземлилася на Землю.
Членами місії «NS-32» були:
гендиректор компанії Kea Aerospace Марк Рокет,
адвокат з Панами Хайме Алеман,
підприємець з Канади Джессе Вільямс,
підприємець із США Пол Джеріс,
рентгенологиня Гретчен Грін,
вчителька Емі Медіни Горхе.
Рокет став першим новозеландцем, який здійснив суборбітальний політ.
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