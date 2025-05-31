Космические туристы от Blue Origin снова побывали на орбите Земли

Американская компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, совершила уже 12-й суборбитальный полет корабля New Shepard с туристами на борту.
Главные тезисы
- Blue Origin провела 12-ю космическую туристическую миссию на корабле New Shepard.
- Корабль достиг максимальной высоты 104 км над уровнем моря.
- Среди участников миссии были гендиректор компании Kea Aerospace, предприниматели из Канады и США, а также другие специалисты.
12-я космически-туристическая миссия от Blue Origin завершилась удачно
New Shepard стартовал с космодрома в Западном Техасе в субботу, 31 мая, в 15:40 по киевскому времени.
Капсула с шестью людьми достигла максимальной высоты в 104 км над уровнем моря, а через 10 минут безопасно приземлилась на Землю.
Членами миссии «NS-32» были:
гендиректор компании Kea Aerospace Марк Рокет,
адвокат из Панамы Хайме Алеман,
предприниматель из Канады Джессе Уильямс,
предприниматель из США Пол Джерис,
рентгенология Гретчен Грин,
учительница Эми Медины Горхе.
Рокет стал первым новозеландцем, совершившим суборбитальный полет.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-