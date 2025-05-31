Космические туристы от Blue Origin снова побывали на орбите Земли
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Космические туристы от Blue Origin снова побывали на орбите Земли

туристы
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Источник:  Space.com

Американская компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, совершила уже 12-й суборбитальный полет корабля New Shepard с туристами на борту.

Главные тезисы

  • Blue Origin провела 12-ю космическую туристическую миссию на корабле New Shepard.
  • Корабль достиг максимальной высоты 104 км над уровнем моря.
  • Среди участников миссии были гендиректор компании Kea Aerospace, предприниматели из Канады и США, а также другие специалисты.

12-я космически-туристическая миссия от Blue Origin завершилась удачно

New Shepard стартовал с космодрома в Западном Техасе в субботу, 31 мая, в 15:40 по киевскому времени.

Капсула с шестью людьми достигла максимальной высоты в 104 км над уровнем моря, а через 10 минут безопасно приземлилась на Землю.

Членами миссии «NS-32» были:

  • гендиректор компании Kea Aerospace Марк Рокет,

  • адвокат из Панамы Хайме Алеман,

  • предприниматель из Канады Джессе Уильямс,

  • предприниматель из США Пол Джерис,

  • рентгенология Гретчен Грин,

  • учительница Эми Медины Горхе.

Рокет стал первым новозеландцем, совершившим суборбитальный полет.

Отмечается, что запуск NS-32 стал 12-м полетом для Blue Origin с 2021 года, благодаря чему общее количество пассажиров, принявших участие в суборбитальных полетах, достигло уже 64 человек.

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