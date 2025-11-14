Компанія Blue Origin здійснила прорив у розвитку багаторазової ракети New Glenn

Компанія Blue Origin, яку заснував Джефф Безос, здійснила важливий прорив у розвитку своєї надважкої ракети New Glenn. Під час другого запуску ракета вперше успішно посадила свій прискорювач на безпілотне судно в Атлантичному океані.

Blue Origin приземлила прискорювач ракети New Glenn

Завдяки цьому Blue Origin стала лише другою компанією у світі після SpaceX Ілона Маска, якій вдалося виконати таку посадку.

Це значний крок, оскільки можливість повертати та повторно використовувати прискорювачі здешевлює запуск і робить ракету привабливішою для клієнтів. Поширити

Запуск мав ще одне важливе завдання: приблизно через 34 хвилини після старту верхній ступінь New Glenn успішно вивів на траєкторію перший комерційний вантаж — два космічні апарати NASA, які прямуватимуть до Марса. Вони мають дослідити атмосферу Червоної планети.

Це були уже другі випробування New Glenn. Під час першого польоту у січні спроба посадити прискорювач провалилася — він вибухнув перед посадкою.

Після цього інженери разом із Федеральним авіаційним управлінням США внесли низку технічних змін. Тепер компанія планує довести, що може не лише садити, а й повторно запускати ракету, як це давно робить SpaceX.

Для Blue Origin це великий крок у розвиток New Glenn, яка має стати важливою частиною майбутніх космічних місій і допомогти NASA швидше повернутися на Місяць.