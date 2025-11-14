Компанія Blue Origin здійснила прорив у розвитку багаторазової ракети New Glenn

Компанія Blue Origin, яку заснував Джефф Безос, здійснила важливий прорив у розвитку своєї надважкої ракети New Glenn. Під час другого запуску ракета вперше успішно посадила свій прискорювач на безпілотне судно в Атлантичному океані.
Головні тези:
- Blue Origin здійснила прорив у розвитку багаторазової ракети New Glenn, успішно посадивши прискорювач на безпілотне судно в Атлантичному океані.
- Такий прорив демонструє важливість повторного використання ракет для здешевлення запуску та зроблення їх більш привабливими для клієнтів.
- Це вже другий успішний запуск New Glenn, який покликаний стати ключовим елементом майбутніх космічних місій та допомогти NASA.
Blue Origin приземлила прискорювач ракети New Glenn
Завдяки цьому Blue Origin стала лише другою компанією у світі після SpaceX Ілона Маска, якій вдалося виконати таку посадку.
Запуск мав ще одне важливе завдання: приблизно через 34 хвилини після старту верхній ступінь New Glenn успішно вивів на траєкторію перший комерційний вантаж — два космічні апарати NASA, які прямуватимуть до Марса. Вони мають дослідити атмосферу Червоної планети.
November 14, 2025
Це були уже другі випробування New Glenn. Під час першого польоту у січні спроба посадити прискорювач провалилася — він вибухнув перед посадкою.
Після цього інженери разом із Федеральним авіаційним управлінням США внесли низку технічних змін. Тепер компанія планує довести, що може не лише садити, а й повторно запускати ракету, як це давно робить SpaceX.
Для Blue Origin це великий крок у розвиток New Glenn, яка має стати важливою частиною майбутніх космічних місій і допомогти NASA швидше повернутися на Місяць.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-