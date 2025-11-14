Компания Blue Origin совершила прорыв в развитии многоразовой ракеты New Glenn

Компания Blue Origin, которую основал Джефф Безос, совершила важный прорыв в развитии своей супертяжелой ракеты New Glenn. Во время второго запуска ракета впервые успешно усадила свой ускоритель на беспилотное судно в Атлантическом океане.

Blue Origin приземлила ускоритель ракеты New Glenn

Благодаря этому Blue Origin стала лишь второй компанией в мире после SpaceX Илона Маска, которой удалось совершить такую посадку.

Это значительный шаг, поскольку возможность возвращать и повторно использовать ускорители удешевляет запуск и делает ракету более привлекательной для клиентов. Поделиться

Запуск имел еще одну важную задачу: примерно через 34 минуты после старта верхняя ступень New Glenn успешно вывела на траекторию первый коммерческий груз — два космических аппарата NASA, которые будут направляться к Марсу. Они должны изучить атмосферу Красной планеты.

Это были уже вторые испытания New Glenn. Во время первого полета в январе попытка посадить ускоритель провалилась — он взорвался перед посадкой.

После этого инженеры вместе с Федеральным авиационным управлением США внесли ряд технических изменений. Теперь компания планирует доказать, что может не только сажать, но и повторно запускать ракету, как это давно делает SpaceX.

Blue Origin это большой шаг в развитие New Glenn, которая должна стать важной частью будущих космических миссий и помочь NASA быстрее вернуться на Луну.