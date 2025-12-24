"Бога тінь". Перед Різдвом Сєрга і "Культурний десант" представили новий кліп — відео
"Бога тінь". Перед Різдвом Сєрга і "Культурний десант" представили новий кліп — відео

Під Різдво платформа "Культурні сили" презентувала новий кліп на пісню Миколая Сєрги "Бога тінь" - про віру, війну та вибір життя, який людина робить у найтемніші моменти.

Головні тези:

  • Це не релігійний маніфест і не відповідь на запитання "Де Бог під час війни?". Це чесна розмова про внутрішню опору.
  • Кліп на пісню "Бога тінь" — це спроба показати та проговорити те, що багато хто відчуває, але не завжди може сформулювати.

"Культурний десант” і Миколай Сєрга представили новий кліп

Пісня "Бога тінь" уже доступна на стримінгових платформах, а кліп стає її візуальним продовженням — це спроба ще раз проговорити те, що сьогодні проживають військові й цивільні: втому, сумніви, але водночас — потребу завжди обирати життя.

Це не релігійний маніфест і не відповідь на запитання "Де Бог під час війни?". Це чесна розмова про внутрішню опору — те, що допомагає не зламатися, коли навколо небезпека, втома і щоденна невизначеність.

На війні людину рятують не лише броня й зброя. Часто рятує те, що є справжнім: розмова з близькими, пам’ять про дім, любов, віра — у життя, у побратимів поруч, у сенс, який вартий того, щоб жити далі. Саме про це "Бога тінь".

Пісня говорить про віру — не як догму, а як внутрішній стан. Про здатність знаходити світло навіть тоді, коли видно лише тіні. Про розуміння правильного вибору не як готової формули, а як досвіду, що відкривається крізь біль, втрати і час.

І кліп на пісню "Бога тінь" — це спроба показати та проговорити те, що багато хто відчуває, але не завжди може сформулювати: у момент, коли здається, що надії немає, вибір життя стає актом сили.

"Культурні сили" — платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: "Культурний десант", "Книга на фронт", "Фронтова студія", "Оркестр 59" та інші.

