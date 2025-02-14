"Культурний десант" представив нову пісню до Дня закоханих — відео

Об’єднання артистів-військовослужбовців «Культурний десант» із нагоди Дня Святого Валентина презентувало нову пісню Миколая Сєрги «Я буду кохати тебе».
Головні тези:
- Учасники об’єднання "Культурний десант" презентували нову пісню Миколая Сєрги "Я буду кохати тебе".
- Кліп на пісню був знятий в аеропорту "Бориспіль" для підкреслення надії та повернення щасливих моментів в майбутньому.
- Метою "Культурного десанту" є підвищення морально-психологічного стану українського війська за допомогою культурних ініціатив на фронті.
Миколай Сєрга представив свою нову пісню про кохання
Про це об’єднання повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши музичний відеокліп.
Зазначається, що композиція присвячена закоханим, які намагаються зберегти свої стосунки попри відстань, що розділяє їх через розв'язану Росією війну.
Як повідомлялося, «Культурний десант» є об’єднанням, мета якого — за допомогою інструментів культури покращити морально-психологічний стан українського війська. Кілька мобільних творчих груп постійно працюють на різних напрямках фронту, виступають для поранених бійців у шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах Збройних сил України.
До напрямів роботи об’єднання належить також мотивування добровільної мобілізації та протидія ворожій пропаганді.
Серед учасників «Культурного десанту» — відомі українські артисти, які брали участь у війні.
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