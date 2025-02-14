"Культурний десант" представив нову пісню до Дня закоханих — відео

Миколай Сєрга представив свою нову пісню про кохання

Про це об’єднання повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши музичний відеокліп.

Зазначається, що композиція присвячена закоханим, які намагаються зберегти свої стосунки попри відстань, що розділяє їх через розв'язану Росією війну.

Кліп на пісню «Я буду кохати тебе» знімали в аеропорту «Бориспіль», який не працює від моменту закриття повітряного простору України через повномасштабне вторгнення російських військ. Така локація обрана, щоб нагадати, що одного дня місцеві термінали знову будуть заповнені щасливими закоханими. Поширити

Як повідомлялося, «Культурний десант» є об’єднанням, мета якого — за допомогою інструментів культури покращити морально-психологічний стан українського війська. Кілька мобільних творчих груп постійно працюють на різних напрямках фронту, виступають для поранених бійців у шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах Збройних сил України.

До напрямів роботи об’єднання належить також мотивування добровільної мобілізації та протидія ворожій пропаганді.

Серед учасників «Культурного десанту» — відомі українські артисти, які брали участь у війні.