Започатковану в Україні “Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції” було внесено до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Головні тези:
- Кобзарство визнане ЮНЕСКО культурною спадщиною людства, що підтримує бойовий дух українських захисників.
- Українські митці продовжують боротьбу за свою культуру, не дивлячись на агресію Росії.
- Російська армія намагається знищити українську ідентичність та культуру, у той час як українці відстоюють свої традиції та спадщину.
- Загалом понад 133 українських митців загинули внаслідок війни, серед них — кобзарі, що стали на захист держави.
- Українська культура свідчить про свою незламність попри спроби її нищити, а продовження кобзарської традиції грає важливу роль у цьому процесі.
Що відомо про внесення кобзарства до переліку об’єктів культурної спадщини людства
Представники відомства додали, що у той час, як злочинна армія РФ усіма способами намагається знищити українську ідентичність, руйнує заклади культури та вбиває українських митців, українці продовжують боротьбу.
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 5, 2024
The safeguarding programme of kobza and wheel lyre tradition, #Ukraine🇺🇦, has been selected for the Register of Good Safeguarding Practices of #IntangibleHeritage.
Congratulations!https://t.co/NrLCcg15Sf #LivingHeritage pic.twitter.com/inWvUG9You
Як Росія намагається знищити українську культуру та ідентичність
За інформацією міністра культури та інформаційної політики Миколи Точицького, від початку розв’язаної країною-агресоркою злочинної війни проти України загинуло щонайменше 133 українські митці, серед яких шестеро братчиків кобзарських цехів, що стали на захист держави.
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