Започатковану в Україні “Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції” було внесено до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Що відомо про внесення кобзарства до переліку об’єктів культурної спадщини людства

Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують в людях віру, силу та незламність, — підкреслили в Міністерстві культури України. Поширити

Представники відомства додали, що у той час, як злочинна армія РФ усіма способами намагається знищити українську ідентичність, руйнує заклади культури та вбиває українських митців, українці продовжують боротьбу.

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The safeguarding programme of kobza and wheel lyre tradition, #Ukraine🇺🇦, has been selected for the Register of Good Safeguarding Practices of #IntangibleHeritage.



Congratulations!https://t.co/NrLCcg15Sf #LivingHeritage pic.twitter.com/inWvUG9You — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 5, 2024

Як Росія намагається знищити українську культуру та ідентичність

За інформацією міністра культури та інформаційної політики Миколи Точицького, від початку розв’язаної країною-агресоркою злочинної війни проти України загинуло щонайменше 133 українські митці, серед яких шестеро братчиків кобзарських цехів, що стали на захист держави.