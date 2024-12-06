ЮНЕСКО визнала кобзарство культурною спадщиною людства
Категорія
Культура
Дата публікації

ЮНЕСКО визнала кобзарство культурною спадщиною людства

Сучасні українські кобзарі
Джерело:  online.ua

Започатковану в Україні “Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції” було внесено до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Головні тези:

  • Кобзарство визнане ЮНЕСКО культурною спадщиною людства, що підтримує бойовий дух українських захисників.
  • Українські митці продовжують боротьбу за свою культуру, не дивлячись на агресію Росії.
  • Російська армія намагається знищити українську ідентичність та культуру, у той час як українці відстоюють свої традиції та спадщину.
  • Загалом понад 133 українських митців загинули внаслідок війни, серед них — кобзарі, що стали на захист держави.
  • Українська культура свідчить про свою незламність попри спроби її нищити, а продовження кобзарської традиції грає важливу роль у цьому процесі.

Що відомо про внесення кобзарства до переліку об’єктів культурної спадщини людства

Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують в людях віру, силу та незламність, — підкреслили в Міністерстві культури України.

Представники відомства додали, що у той час, як злочинна армія РФ усіма способами намагається знищити українську ідентичність, руйнує заклади культури та вбиває українських митців, українці продовжують боротьбу.

Як Росія намагається знищити українську культуру та ідентичність

За інформацією міністра культури та інформаційної політики Миколи Точицького, від початку розв’язаної країною-агресоркою злочинної війни проти України загинуло щонайменше 133 українські митці, серед яких шестеро братчиків кобзарських цехів, що стали на захист держави.

Нині Росія, як колись імперський та сталінський режими, нищить все, що пов'язано з українською культурою, зокрема кобзарство та носіїв живої спадщини. Та попри усі спроби позбавити українців свого коріння, наша культура засвідчує незламність, — наголосив Точицький.

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