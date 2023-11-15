Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що країну-агресорку Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Що відомо про виключення Росії з виконкому ЮНЕСКО

Зеленський зазначив, що епоха російського впливу на світову культуру завершилась.

Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме, - зазначив президент. Поширити

Україна неодноразово зверталася до ЮНЕСКО із закликом виключити РФ зі складу Виконавчої ради. Двічі про це просила Верховна Рада – у травні 2022 та липні 2023 року – зазначаючи, що російські окупанти руйнують обʼєкти культурної спадщини в Україні.

Що відомо про роботу Виконавчої ради ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що включає пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини.

Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи і форми практичної діяльності організації.

Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного представництва.

ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.