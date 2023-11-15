Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що країну-агресорку Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
Що відомо про виключення Росії з виконкому ЮНЕСКО
Зеленський зазначив, що епоха російського впливу на світову культуру завершилась.
Україна неодноразово зверталася до ЮНЕСКО із закликом виключити РФ зі складу Виконавчої ради. Двічі про це просила Верховна Рада – у травні 2022 та липні 2023 року – зазначаючи, що російські окупанти руйнують обʼєкти культурної спадщини в Україні.
Що відомо про роботу Виконавчої ради ЮНЕСКО
Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що включає пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини.
Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи і форми практичної діяльності організації.
Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного представництва.
ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.
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