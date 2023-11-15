Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что страну-агрессорку Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Что известно об исключении России из исполкома ЮНЕСКО

Зеленский отметил, что эпоха русского влияния на мировую культуру завершилась.

Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха русского влияния закончилась, и это верно: русским террористам не место во главе важных интернациональных организаций. Международная роль России будет только ослабевать, - отметил президент. Поделиться

Украина неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета. Дважды об этом просила Верховная Рада – в мае 2022 и июле 2023 – отмечая, что российские оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.

Что известно о работе Исполнительного совета ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее памятки в список Всемирного наследия.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации.

Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.

ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.