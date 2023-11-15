Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что страну-агрессорку Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.
Что известно об исключении России из исполкома ЮНЕСКО
Зеленский отметил, что эпоха русского влияния на мировую культуру завершилась.
Украина неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета. Дважды об этом просила Верховная Рада – в мае 2022 и июле 2023 – отмечая, что российские оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.
Что известно о работе Исполнительного совета ЮНЕСКО
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее памятки в список Всемирного наследия.
Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации.
Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.
ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.
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