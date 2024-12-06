Начатая в Украине "Программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" была внесена в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Главные тезисы
- ЮНЕСКО официально признала кобзарство культурным наследием человечества, поддерживающим боевой дух украинских защитников.
- Украинцы продолжают защищать свои традиции и наследие, несмотря на агрессию России и попытки уничтожить украинскую культуру.
- Более 133 украинских художников, включая кобзарей, погибли в результате войны, став на защиту государства.
- Культура Украины демонстрирует несокрушимость, а продолжение кобзарской традиции играет важную роль в борьбе за свободу и независимость.
- Россия пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность, но украинцы продолжают борьбу за свои корни и культурное наследие.
Что известно о внесении кобзарства в перечень объектов культурного наследия человечества
Представители ведомства добавили, что в то время как преступная армия РФ всеми способами пытается уничтожить украинскую идентичность, разрушает учреждения культуры и убивает украинских художников, украинцы продолжают борьбу.
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 5, 2024
The safeguarding programme of kobza and wheel lyre tradition, #Ukraine🇺🇦, has been selected for the Register of Good Safeguarding Practices of #IntangibleHeritage.
Congratulations!https://t.co/NrLCcg15Sf #LivingHeritage pic.twitter.com/inWvUG9You
Как Россия пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность
По информации министра культуры и информационной политики Николая Точицкого, с начала развязанной страной-агрессоркой преступной войны против Украины погибли по меньшей мере 133 украинских художника, среди которых шесть братчиков кобзарских цехов, вставших на защиту государства.
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