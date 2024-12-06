Начатая в Украине "Программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" была внесена в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Что известно о внесении кобзарства в перечень объектов культурного наследия человечества

Особенно важно это достижение сегодня, когда наши современные кобзари, как и их предки во времена казачества, поддерживают боевой дух украинских защитников и вдохновляют на борьбу за свободу и независимость. Их музыка и слово по-прежнему пробуждают в людях веру, силу и несокрушимость, — подчеркнули в Министерстве культуры Украины. Поделиться

Представители ведомства добавили, что в то время как преступная армия РФ всеми способами пытается уничтожить украинскую идентичность, разрушает учреждения культуры и убивает украинских художников, украинцы продолжают борьбу.

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The safeguarding programme of kobza and wheel lyre tradition, #Ukraine🇺🇦, has been selected for the Register of Good Safeguarding Practices of #IntangibleHeritage.



Congratulations!https://t.co/NrLCcg15Sf #LivingHeritage pic.twitter.com/inWvUG9You — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 5, 2024

Как Россия пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность

По информации министра культуры и информационной политики Николая Точицкого, с начала развязанной страной-агрессоркой преступной войны против Украины погибли по меньшей мере 133 украинских художника, среди которых шесть братчиков кобзарских цехов, вставших на защиту государства.