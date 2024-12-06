ЮНЕСКО признала кобзарство культурным наследием человечества
Категория
Культура
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ЮНЕСКО признала кобзарство культурным наследием человечества

Современные украинские кобзари
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Источник:  online.ua

Начатая в Украине "Программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" была внесена в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Главные тезисы

  • ЮНЕСКО официально признала кобзарство культурным наследием человечества, поддерживающим боевой дух украинских защитников.
  • Украинцы продолжают защищать свои традиции и наследие, несмотря на агрессию России и попытки уничтожить украинскую культуру.
  • Более 133 украинских художников, включая кобзарей, погибли в результате войны, став на защиту государства.
  • Культура Украины демонстрирует несокрушимость, а продолжение кобзарской традиции играет важную роль в борьбе за свободу и независимость.
  • Россия пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность, но украинцы продолжают борьбу за свои корни и культурное наследие.

Что известно о внесении кобзарства в перечень объектов культурного наследия человечества

Особенно важно это достижение сегодня, когда наши современные кобзари, как и их предки во времена казачества, поддерживают боевой дух украинских защитников и вдохновляют на борьбу за свободу и независимость. Их музыка и слово по-прежнему пробуждают в людях веру, силу и несокрушимость, — подчеркнули в Министерстве культуры Украины.

Представители ведомства добавили, что в то время как преступная армия РФ всеми способами пытается уничтожить украинскую идентичность, разрушает учреждения культуры и убивает украинских художников, украинцы продолжают борьбу.

Как Россия пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность

По информации министра культуры и информационной политики Николая Точицкого, с начала развязанной страной-агрессоркой преступной войны против Украины погибли по меньшей мере 133 украинских художника, среди которых шесть братчиков кобзарских цехов, вставших на защиту государства.

Сейчас Россия как когда-то имперский и сталинский режимы уничтожает все, что связано с украинской культурой, в частности кобзарство и носителей живого наследия. Но, несмотря на все попытки лишить украинцев своих корней, наша культура свидетельствует о несокрушимости, — отметил Точицкий.

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