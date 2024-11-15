Військовий та музикант Олександр Ремез разом з представниками команди “Культурний десант” представив щімкий кліп на пісню “Як ти там Харків?".

Що відомо про кліп на пісню “Як тим там Харків?”

Зазначається, що мова йде непросто про пісню, адже це ціла історія, про харків’ян, які залишаються вірними своєму місту на тлі щоденної зброїної агресії та терору з боку окупаційної армії РФ.

В кадрі — обличчя Харкова: Сергій Жадан, Юлія «Куба» Сідорова, Гамлет Зіньківський, Дмитро Кабанець та інші.

Зазначається, що створення кліпу стало можливим за підтримки харківʼянина Олександра Медового та його компанії AltexSoft, яка продовжує працювати в Україні, зокрема, в Харкові й підтримувати IT-екосистему, безпеку та освіту в місті як одна з компаній-засновниць Kharkiv IT Cluster.

Головний виконавець (вокал, гітара): Олександр Ремез

Текст: Олександр Ремез, Миколай Сєрга, Сергій Жадан

Музика: Олександр Ремез

Аранжування: Олександр Чемеров

Музичний продюсер: Олександр Чемеров

Герої: Сергій Жадан, Юлія «Куба» Сідорова, Гамлет Зіньківський, Дмитро Кабанець

Продюсер: Миколай Сєрга

Режисер та автор сценарію: Андрій Клименко

Оператор-постановник: В’ячеслав Орлов

Лінійний продюсер: Тася Плєшивцева, Роман Негрієнко

Продакшн: Культурний Десант

Аерозйомка: Place Kharkiv, Сергій Нужненко

Партнери: Patriot Rental, STARWAGEN, Tornado SFX

Продакшн дизайнер: Павло Ярмусевич

Асистенти по реквізиту: Євгенія Панченко, Руслан Губенко

Другі режисери: Марина Горшкова, Вікторія Власюк Стиль: Віталій Скопелідіс

Механік камери: Галігров Іван

Світло: Сидоренко Леонід, Артем Тіщенко, Gaffer’s team

Фокус-пуллери: Качура Сергій, Галігров Іван

Режисери монтажу: Андрій Клименко, Вадим Адамов

Візуальні ефекти: Андрій Малигін

Кольорокорекція: Олексій Кудрявцев

Адміни: Максим Левін, Артем Жаворонков

Кейтеринг: Vino e Cucina, Docker pub

Актори: Лана Чорногорська, Марія Гнесь, Галина Герасимова, Анатолій Калита

Що відомо про реакцію слухачів на кліп та пісню “Як тим там Харків”

Жителі Харкова та інші українські надзвичайно відреагували на кліп та пісню.

Просто в саме серце! Харків, Люди -ви всі неймовірні! Ніколи не була в цьому місті, але серце болить з нього, і за людей, наче моє рідне місто, — написала у коментарях до кліпу одна з українок. Поширити

Інші коментатори також залишили дуже позитивні вдячні коментарі.