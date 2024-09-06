Klavdia Petrivna показала себе до популярності у кліпі на пісню "Не лякай"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Klavdia Petrivna показала себе до популярності у кліпі на пісню "Не лякай"

Klavdia Petrivna
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Klavdia Petrivna, який тривалий час не розкривала своєї персони, продовжує дивувати шанувальників. Цього разу вона показала, який вигляд мала до шаленої слави.

Головні тези:

  • Klavdia Petrivna ділиться з шанувальниками новою цікавою інформацією про себе.
  • Артистка показала моменти початку свого музичного шляху разом зі співаком Osty.
  • Співачка отримала величезну підтримку від шанувальників після грандіозного концерту у Палаці спорту.

Klavdia Petrivna продовжує розкривати цікаві факти своєї біографії

Після грандіозного концерту у Палаці спорту усі дізналися, що Klavdia Petrivna — це Соломія Опришко. Артистка вирішила більше не приховувати від фанатів, хто вона.

А в новому кліпі на пісню "Не лякай" співачка навіть наважилася показати моменти з початку свого музичного шляху.

Йдеться про архівне відео, на якому вона виконує цей трек ще в коледжі разом зі співаком Osty, який, як і вона, пізніше став відомим.

Юна Соломія без сценічного гриму і макіяжу демонструє сили свого голосу та показує, якими були її перші кроки в музиці.

Окрім того, своїми враженнями від концерту поділився друг та колега співачки Osty. Він зізнався, що напередодні дуже хвилювалася, за лаштунками у нього навіть був сильний мандраж.

Вийшовши на сцену, я побачив таку віддачу від глядачів, відчув шалену підтримку. Дуже приємно, коли весь зал співає твої ж пісні в унісон. Усе ж таки творчість має магічну силу збирати людей в одному місці і створювати незабутню атмосферу. Дякую кожному, хто розділив ці два дні з нами, — зазначив Osty.

Як слухачі реагують на пісню та кліп “Не лякай”:

  • Найкращі дуети Ості з Соломією і найкращі дуети Соломії з Ості. Ваші голоси створені одне для одного;

  • Кліп такий зворушливий! А ідея додати цей кружечок — просто в саме серденько З нього все почалось, і дійшло до двох концертів у Палаці спорту! Це неймовірний успіх! Вітаю вас обох! Продовжуйте далі — тільки вперед і до нових вершин;

  • Дякую за такий швидкий дроп другої версії «Не лякай». Клавдія додала свого шарму до пісні й це зробило її ще більш чарівною;

  • Клавдія, ваш голос — це справжній мед. В свої пісні, дуети, ви додаєте свій, загадковий та чарівний шарм! Ості робить цю пісню ніжною.;

  • Той випадок, коли після концерту Клавдії Петрівни досі підспівуєш всі пісні. Ця пісня особливо звучить;

  • На мою думку, найкращий дует серед усіх дуетів, що для Ості, що для Соломії.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні Євробачення. Jerry Heil та alyona alyona назвали своїх фаворитів
Jerry Heil та alyona alyona
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оскандалився використанням пісні Бейонсе у передвиборчій кампанії. В чому справа
Бейонсе
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Це просто вау! Нова версія пісні Яремчука "Стожари" підкорює мережу
Володимир Дантес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?