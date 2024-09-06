Klavdia Petrivna показала себе до популярності у кліпі на пісню "Не лякай"

Відома українська співачка Klavdia Petrivna, який тривалий час не розкривала своєї персони, продовжує дивувати шанувальників. Цього разу вона показала, який вигляд мала до шаленої слави.

Klavdia Petrivna продовжує розкривати цікаві факти своєї біографії

Після грандіозного концерту у Палаці спорту усі дізналися, що Klavdia Petrivna — це Соломія Опришко. Артистка вирішила більше не приховувати від фанатів, хто вона.

А в новому кліпі на пісню "Не лякай" співачка навіть наважилася показати моменти з початку свого музичного шляху.

Йдеться про архівне відео, на якому вона виконує цей трек ще в коледжі разом зі співаком Osty, який, як і вона, пізніше став відомим.

Юна Соломія без сценічного гриму і макіяжу демонструє сили свого голосу та показує, якими були її перші кроки в музиці.

Окрім того, своїми враженнями від концерту поділився друг та колега співачки Osty. Він зізнався, що напередодні дуже хвилювалася, за лаштунками у нього навіть був сильний мандраж.

Вийшовши на сцену, я побачив таку віддачу від глядачів, відчув шалену підтримку. Дуже приємно, коли весь зал співає твої ж пісні в унісон. Усе ж таки творчість має магічну силу збирати людей в одному місці і створювати незабутню атмосферу. Дякую кожному, хто розділив ці два дні з нами, — зазначив Osty. Поширити

Як слухачі реагують на пісню та кліп “Не лякай”: