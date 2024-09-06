Klavdia Petrivna показала себе до популярності у кліпі на пісню "Не лякай"

Відома українська співачка Klavdia Petrivna, який тривалий час не розкривала своєї персони, продовжує дивувати шанувальників. Цього разу вона показала, який вигляд мала до шаленої слави.
Головні тези:
- Klavdia Petrivna ділиться з шанувальниками новою цікавою інформацією про себе.
- Артистка показала моменти початку свого музичного шляху разом зі співаком Osty.
- Співачка отримала величезну підтримку від шанувальників після грандіозного концерту у Палаці спорту.
Klavdia Petrivna продовжує розкривати цікаві факти своєї біографії
Після грандіозного концерту у Палаці спорту усі дізналися, що Klavdia Petrivna — це Соломія Опришко. Артистка вирішила більше не приховувати від фанатів, хто вона.
А в новому кліпі на пісню "Не лякай" співачка навіть наважилася показати моменти з початку свого музичного шляху.
Йдеться про архівне відео, на якому вона виконує цей трек ще в коледжі разом зі співаком Osty, який, як і вона, пізніше став відомим.
Юна Соломія без сценічного гриму і макіяжу демонструє сили свого голосу та показує, якими були її перші кроки в музиці.
Окрім того, своїми враженнями від концерту поділився друг та колега співачки Osty. Він зізнався, що напередодні дуже хвилювалася, за лаштунками у нього навіть був сильний мандраж.
Як слухачі реагують на пісню та кліп “Не лякай”:
Найкращі дуети Ості з Соломією і найкращі дуети Соломії з Ості. Ваші голоси створені одне для одного;
Кліп такий зворушливий! А ідея додати цей кружечок — просто в саме серденько З нього все почалось, і дійшло до двох концертів у Палаці спорту! Це неймовірний успіх! Вітаю вас обох! Продовжуйте далі — тільки вперед і до нових вершин;
Дякую за такий швидкий дроп другої версії «Не лякай». Клавдія додала свого шарму до пісні й це зробило її ще більш чарівною;
Клавдія, ваш голос — це справжній мед. В свої пісні, дуети, ви додаєте свій, загадковий та чарівний шарм! Ості робить цю пісню ніжною.;
Той випадок, коли після концерту Клавдії Петрівни досі підспівуєш всі пісні. Ця пісня особливо звучить;
На мою думку, найкращий дует серед усіх дуетів, що для Ості, що для Соломії.
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