Klavdia Petrivna показала себя до популярности в клипе на песню "Не лякай"

Известная украинская певица Klavdia Petrivna, которая довольно долго не раскрывала своей персоны, продолжает удивлять поклонников. На этот раз она показала, как выглядела до безумной славой.
Главные тезисы
- Klavdia Petrivna делится с поклонниками новой интересной информацией о себе.
- Артистка показала моменты начала своего музыкального пути вместе с певцом Osty.
- Певица получила огромную поддержку поклонников после грандиозного концерта во Дворце спорта.
Klavdia Petrivna продолжает раскрывать интересные факты своей биографии
После грандиозного концерта во Дворце спорта все узнали, что Klavdia Petrivna — это Соломия Опрышко. Артистка решила больше не скрывать от фанатов, кто она.
А в новом клипе на песню "Не лякай" певица даже отважилась показать моменты с начала своего музыкального пути.
Речь идет об архивном видео, на котором она исполняет этот трек еще в колледже вместе с певцом Osty, который тоже позже стал известным.
Юная Соломия без сценического грима и макияжа демонстрирует силы своего голоса и показывает, какими были ее первые шаги в музыке.
Кроме того, своими впечатлениями от концерта поделился друг и коллега певицы Osty. Он признался, что накануне очень волновалась, за кулисами у него даже был сильный мандраж.
Как слушатели реагируют на песню и клип "Не лякай":
Лучшие дуэты Ости с Соломией и лучшие дуэты Соломии из Ости. Ваши голоса созданы друг для друга;
Клип такой трогательный! А идея добавить этот кружочек — просто в самое сердце. С него все началось, и дошло до двух концертов во Дворце спорта! Это невероятный успех! Поздровляю вас обоих! Продолжайте дальше — только вперед и к новым вершинам;
Спасибо за столь быстрый дроп второй версии «Не лякай». Клавдия добавила свой шарм в песню и это сделало ее еще более очаровательной;
Клавдия, ваш голос — это настоящий мед. В свои песни, дуэты, вы добавляете свой загадочный и волшебный шарм! Ости делает эту песню нежной.;
Тот случай, когда после концерта Клавдии Петровны до сих пор подпеваешь все песни. Эта песня особенно звучит;
На мой взгляд, лучший дуэт среди всех дуэтов, что для Ости, что для Соломии.
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