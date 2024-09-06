Klavdia Petrivna показала себя до популярности в клипе на песню "Не лякай"

Известная украинская певица Klavdia Petrivna, которая довольно долго не раскрывала своей персоны, продолжает удивлять поклонников. На этот раз она показала, как выглядела до безумной славой.

Klavdia Petrivna продолжает раскрывать интересные факты своей биографии

После грандиозного концерта во Дворце спорта все узнали, что Klavdia Petrivna — это Соломия Опрышко. Артистка решила больше не скрывать от фанатов, кто она.

А в новом клипе на песню "Не лякай" певица даже отважилась показать моменты с начала своего музыкального пути.

Речь идет об архивном видео, на котором она исполняет этот трек еще в колледже вместе с певцом Osty, который тоже позже стал известным.

Юная Соломия без сценического грима и макияжа демонстрирует силы своего голоса и показывает, какими были ее первые шаги в музыке.

Кроме того, своими впечатлениями от концерта поделился друг и коллега певицы Osty. Он признался, что накануне очень волновалась, за кулисами у него даже был сильный мандраж.

Выйдя на сцену, я увидел такую отдачу от зрителей, почувствовал бешеную поддержку. Очень приятно, когда весь зал поет твои песни в унисон. Все же творчество обладает магической силой собирать людей в одном месте и создавать незабываемую атмосферу. Благодарю каждого, кто разделил эти два дня с нами, — отметил Osty. Поделиться

Как слушатели реагируют на песню и клип "Не лякай":