Klavdia Petrivna показала себя до популярности в клипе на песню "Не лякай"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Klavdia Petrivna показала себя до популярности в клипе на песню "Не лякай"

Klavdia Petrivna продолжает раскрывать интересные факты своей биографии
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Klavdia Petrivna, которая довольно долго не раскрывала своей персоны, продолжает удивлять поклонников. На этот раз она показала, как выглядела до безумной славой.

Главные тезисы

  • Klavdia Petrivna делится с поклонниками новой интересной информацией о себе.
  • Артистка показала моменты начала своего музыкального пути вместе с певцом Osty.
  • Певица получила огромную поддержку поклонников после грандиозного концерта во Дворце спорта.

Klavdia Petrivna продолжает раскрывать интересные факты своей биографии

После грандиозного концерта во Дворце спорта все узнали, что Klavdia Petrivna — это Соломия Опрышко. Артистка решила больше не скрывать от фанатов, кто она.

А в новом клипе на песню "Не лякай" певица даже отважилась показать моменты с начала своего музыкального пути.

Речь идет об архивном видео, на котором она исполняет этот трек еще в колледже вместе с певцом Osty, который тоже позже стал известным.

Юная Соломия без сценического грима и макияжа демонстрирует силы своего голоса и показывает, какими были ее первые шаги в музыке.

Кроме того, своими впечатлениями от концерта поделился друг и коллега певицы Osty. Он признался, что накануне очень волновалась, за кулисами у него даже был сильный мандраж.

Выйдя на сцену, я увидел такую отдачу от зрителей, почувствовал бешеную поддержку. Очень приятно, когда весь зал поет твои песни в унисон. Все же творчество обладает магической силой собирать людей в одном месте и создавать незабываемую атмосферу. Благодарю каждого, кто разделил эти два дня с нами, — отметил Osty.

Как слушатели реагируют на песню и клип "Не лякай":

  • Лучшие дуэты Ости с Соломией и лучшие дуэты Соломии из Ости. Ваши голоса созданы друг для друга;

  • Клип такой трогательный! А идея добавить этот кружочек — просто в самое сердце. С него все началось, и дошло до двух концертов во Дворце спорта! Это невероятный успех! Поздровляю вас обоих! Продолжайте дальше — только вперед и к новым вершинам;

  • Спасибо за столь быстрый дроп второй версии «Не лякай». Клавдия добавила свой шарм в песню и это сделало ее еще более очаровательной;

  • Клавдия, ваш голос — это настоящий мед. В свои песни, дуэты, вы добавляете свой загадочный и волшебный шарм! Ости делает эту песню нежной.;

  • Тот случай, когда после концерта Клавдии Петровны до сих пор подпеваешь все песни. Эта песня особенно звучит;

  • На мой взгляд, лучший дуэт среди всех дуэтов, что для Ости, что для Соломии.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оскандалился использованием песни Бейонсе в предвыборной кампании. В чем дело
Бейонсе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Это просто вау! Новая версия песни Яремчука "Стожары" покоряет сеть
DANTES

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?