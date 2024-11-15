Военный и музыкант Александр Ремез вместе с представителями команды "Культурный десант" представил трогательный клип на песню "Как ты там Харьков?"
Главные тезисы
- Клип “Как ты там Харьков?” - история преданности харьковчан своему городу на фоне вооруженной агрессии России.
- Работа над клипом стала возможной благодаря поддержке компании AltexSoft, активно развивающей IT-сферу в Харькове.
- Участники клипа включают известных харьковчан: Сергей Жадан, Юлия “Куба” Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец.
- Клип вызывает чувство гордости за воюющих и работающих для победы, получил положительную реакцию от слушателей.
- Работа над клипом была возможной благодаря поддержке компании AltexSoft, способствующей развитию IT-сферы и образования в Харькове.
Что известно о клипе на песню "Как тем там Харьков?"
Отмечается, что речь идет не просто о песне, ведь это целая история, о харьковчанах, которые остаются верны своему городу на фоне ежедневной оружейной агрессии и террора со стороны оккупационной армии РФ.
В кадре лицо Харькова: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец и другие.
Отмечается, что создание клипа стало возможным при поддержке харьковчанина Александра Медового и его компании AltexSoft, которая продолжает работать в Украине, в частности, в Харькове и поддерживать IT-экосистему, безопасность и образование в городе как одна из компаний-основательниц Kharkiv IT Cluster.
Главный исполнитель (вокал, гитара): Александр Ремез
Текст: Александр Ремез, Николай Серга, Сергей Жадан
Музыка: Александр Ремез
Аранжировка: Александр Чемеров
Музыкальный продюсер: Александр Чемеров
Герои: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец
Продюсер: Николай Серга
Режиссер и автор сценария: Андрей Клименко
Оператор-постановщик: Вячеслав Орлов
Линейный продюсер: Тася Плешивцева, Роман Негриенко
Продакшн: Культурный Десант
Аэросъемка: Place Kharkiv, Сергей Нужненко
Партнеры: Patriot Rental, STARWAGEN, Tornado SFX
Продакшн дизайнер: Павел Ярмусевич
Ассистенты по реквизиту: Евгения Панченко, Руслан Губенко
Вторые режиссеры: Марина Горшкова, Виктория Власюк Стиль: Виталий Скопелидис
Механик камеры: Галигров Иван
Свет: Сидоренко Леонид, Артем Тищенко, Gaffer's team
Фокус-пуллеры: Качура Сергей, Галигров Иван
Режиссеры монтажа: Андрей Клименко, Вадим Адамов
Визуальные эффекты: Андрей Малыгин
Цветокоррекция: Алексей Кудрявцев
Админы: Максим Левин, Артем Жаворонков
Кейтеринг: Vino e Cucina, Docker pub
Актеры: Лана Черногорская Мария Гнесь Галина Герасимова Анатолий Калита
Что известно о реакции слушателей на клип и песню "Как тем там Харьков"
Жители Харькова и другие украинские очень отреагировали на клип и песню.
Другие комментаторы также оставили очень положительные комментарии.
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