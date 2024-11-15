Культурный Десант & REMEZ представили трогательный клип на песню "Как ты там Харьков?"
Категория
Культура
Дата публикации

Культурный Десант & REMEZ представили трогательный клип на песню "Как ты там Харьков?"

Харьков
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Источник:  online.ua

Военный и музыкант Александр Ремез вместе с представителями команды "Культурный десант" представил трогательный клип на песню "Как ты там Харьков?"

Главные тезисы

  • Клип “Как ты там Харьков?” - история преданности харьковчан своему городу на фоне вооруженной агрессии России.
  • Работа над клипом стала возможной благодаря поддержке компании AltexSoft, активно развивающей IT-сферу в Харькове.
  • Участники клипа включают известных харьковчан: Сергей Жадан, Юлия “Куба” Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец.
  • Клип вызывает чувство гордости за воюющих и работающих для победы, получил положительную реакцию от слушателей.
  • Работа над клипом была возможной благодаря поддержке компании AltexSoft, способствующей развитию IT-сферы и образования в Харькове.

Что известно о клипе на песню "Как тем там Харьков?"

Отмечается, что речь идет не просто о песне, ведь это целая история, о харьковчанах, которые остаются верны своему городу на фоне ежедневной оружейной агрессии и террора со стороны оккупационной армии РФ.

В кадре лицо Харькова: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец и другие.

Отмечается, что создание клипа стало возможным при поддержке харьковчанина Александра Медового и его компании AltexSoft, которая продолжает работать в Украине, в частности, в Харькове и поддерживать IT-экосистему, безопасность и образование в городе как одна из компаний-основательниц Kharkiv IT Cluster.

  • Главный исполнитель (вокал, гитара): Александр Ремез

  • Текст: Александр Ремез, Николай Серга, Сергей Жадан

  • Музыка: Александр Ремез

  • Аранжировка: Александр Чемеров

  • Музыкальный продюсер: Александр Чемеров

  • Герои: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец

  • Продюсер: Николай Серга

  • Режиссер и автор сценария: Андрей Клименко

  • Оператор-постановщик: Вячеслав Орлов

  • Линейный продюсер: Тася Плешивцева, Роман Негриенко

  • Продакшн: Культурный Десант

  • Аэросъемка: Place Kharkiv, Сергей Нужненко

  • Партнеры: Patriot Rental, STARWAGEN, Tornado SFX

  • Продакшн дизайнер: Павел Ярмусевич

  • Ассистенты по реквизиту: Евгения Панченко, Руслан Губенко

  • Вторые режиссеры: Марина Горшкова, Виктория Власюк Стиль: Виталий Скопелидис

  • Механик камеры: Галигров Иван

  • Свет: Сидоренко Леонид, Артем Тищенко, Gaffer's team

  • Фокус-пуллеры: Качура Сергей, Галигров Иван

  • Режиссеры монтажа: Андрей Клименко, Вадим Адамов

  • Визуальные эффекты: Андрей Малыгин

  • Цветокоррекция: Алексей Кудрявцев

  • Админы: Максим Левин, Артем Жаворонков

  • Кейтеринг: Vino e Cucina, Docker pub

  • Актеры: Лана Черногорская Мария Гнесь Галина Герасимова Анатолий Калита

Что известно о реакции слушателей на клип и песню "Как тем там Харьков"

Жители Харькова и другие украинские очень отреагировали на клип и песню.

Просто в самое сердце! Харьков, Люди — вы все невероятные!

Другие комментаторы также оставили очень положительные комментарии.

Чувствуем своих! Спасибо всем, кто здесь воюет, работает, приближает Победу и доказывает, что смыслы рождаются именно здесь, — отметил один из комментаторов.

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