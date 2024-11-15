Военный и музыкант Александр Ремез вместе с представителями команды "Культурный десант" представил трогательный клип на песню "Как ты там Харьков?"

Что известно о клипе на песню "Как тем там Харьков?"

Отмечается, что речь идет не просто о песне, ведь это целая история, о харьковчанах, которые остаются верны своему городу на фоне ежедневной оружейной агрессии и террора со стороны оккупационной армии РФ.

В кадре лицо Харькова: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец и другие.

Отмечается, что создание клипа стало возможным при поддержке харьковчанина Александра Медового и его компании AltexSoft, которая продолжает работать в Украине, в частности, в Харькове и поддерживать IT-экосистему, безопасность и образование в городе как одна из компаний-основательниц Kharkiv IT Cluster.

Главный исполнитель (вокал, гитара): Александр Ремез

Текст: Александр Ремез, Николай Серга, Сергей Жадан

Музыка: Александр Ремез

Аранжировка: Александр Чемеров

Музыкальный продюсер: Александр Чемеров

Герои: Сергей Жадан, Юлия «Куба» Сидорова, Гамлет Зиньковский, Дмитрий Кабанец

Продюсер: Николай Серга

Режиссер и автор сценария: Андрей Клименко

Оператор-постановщик: Вячеслав Орлов

Линейный продюсер: Тася Плешивцева, Роман Негриенко

Продакшн: Культурный Десант

Аэросъемка: Place Kharkiv, Сергей Нужненко

Партнеры: Patriot Rental, STARWAGEN, Tornado SFX

Продакшн дизайнер: Павел Ярмусевич

Ассистенты по реквизиту: Евгения Панченко, Руслан Губенко

Вторые режиссеры: Марина Горшкова, Виктория Власюк Стиль: Виталий Скопелидис

Механик камеры: Галигров Иван

Свет: Сидоренко Леонид, Артем Тищенко, Gaffer's team

Фокус-пуллеры: Качура Сергей, Галигров Иван

Режиссеры монтажа: Андрей Клименко, Вадим Адамов

Визуальные эффекты: Андрей Малыгин

Цветокоррекция: Алексей Кудрявцев

Админы: Максим Левин, Артем Жаворонков

Кейтеринг: Vino e Cucina, Docker pub

Актеры: Лана Черногорская Мария Гнесь Галина Герасимова Анатолий Калита

Что известно о реакции слушателей на клип и песню "Как тем там Харьков"

Жители Харькова и другие украинские очень отреагировали на клип и песню.

Просто в самое сердце! Харьков, Люди — вы все невероятные! Поделиться

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