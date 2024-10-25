Культовая американская певица и актриса Леди Гага представила новую песню, клип на которую сняла известный украинский клипмейкер Таню Муиньо.

Что известно о новой песне Леди Гаги и клипе в исполнении Таню Муиньо

Анонс новой песни Леди Гага сделала еще в начале этой недели. а его премьера прошла 25 октября.

В частности, трек "Disease" войдет в состав ожидаемого восьмого музыкального альбома артистки.

Пока Гага выпустила саму песню и лирическое видео к ней. На кадрах изображен старый телевизор, на котором появляются строчки из новой композиции.

Новый клип Гаги срежиссировала украинка Таню Муиньо.

Как известно, ранее клипмейкер создала видеоработы для Лэнни Кравица, Гарри Стайлза, Кэти Перри, The Weeknd, Дженнифер Лопес и Дуа Липы.

На кадрах, которые опубликовала певица, изображено, как она убегает от преследующего ее автомобиля.

Что известно о реакции фанатов на новую песню Леди Гаги и клип Таню Муиньо

Новая песня вызвала бурю эмоций у фанатов Гаги. Они высоко оценили трек и отметили голос исполнительницы. Большинство пишут, что знаменитость начала новую эру в своей музыкальной карьере.

"Неужели я единственная, кто чувствует мороз по коже от этой последней высокой ноты?! Королева вернулась".

"Я не могу поверить, что мы наконец-то вступили в новую эру Гаги. Это удивительно".

"Люблю это! Леди Гага — это мое детство, поэтому так здорово видеть, как она продолжает преуспевать. Не могу дождаться альбома!"

"Вокальная сила Леди Гаги в этой песне на совершенно новом уровне, она завораживает".