Культова американська співачка та актриса Леді Гага презентувала нову пісню, кліп на яку зняла відомий український кліпмейкер Таню Муіньо.

Що відомо про нову пісню Леді Гаги та кліп у виконанні Таню Муіньо

Анонс нової пісні Леді Гага зробила ще на початку цього тижня. а його прем’єра відбулась 25 жовтня.

Зокрема, трек "Disease" увійде до складу овгоочікуваного восьмого музичного альбому артистки.

Наразі Гага випустила саму пісню та ліричне відео до неї. На кадрах зображено старий телевізор, на якому з'являються рядки з нової композиції.

Новий кліп Гаги зрежисувала українка Таню Муіньо. Як відомо, раніше кліпмейкерка створила відеороботи для Ленні Кравіца, Гаррі Стайлза, Кеті Перрі, The Weeknd, Дженіфер Лопес та Дуа Ліпи. На кадрах, які опублікувала співачка, зображено, як вона тікає від автомобіля, який переслідує її.

Що відомо про реакцію фанатів на нову пісню Леді Гаги та кліп Таню Муіньо

Нова пісня викликала бурю емоцій у фанатів Гаги. Вони високо оцінили трек та відзначили голос виконавиці. Більшість пишуть, що знаменитість розпочала нову еру в своїй музичній кар'єрі.

"Невже я єдина, хто відчуває мороз по шкірі від цієї останньої високої ноти?! Королева повернулася".

"Я не можу повірити, що ми нарешті вступили в нову еру Гаги. Це дивовижно".

"Люблю це! Леді Гага — це моє дитинство, тому так здорово бачити, як вона продовжує процвітати. Не можу дочекатися альбому!"

"Вокальна сила Леді Гаги в цій пісні на абсолютно новому рівні, вона заворожує".