"Культурный десант" представил новую песню ко Дню влюбленных — видео

Николай Серга представил свою новую песню о любви

Об этом объединение сообщило в Facebook, обнародовав музыкальный видеоклип.

Отмечается, что композиция посвящена влюбленным, пытающимся сохранить свои отношения, несмотря на расстояние, разделяющее их через развязанную Россией войну.

Клип на песню «Я буду любить тебя» снимали в аэропорту «Борисполь», не работающему с момента закрытия воздушного пространства Украины из-за полномасштабного вторжения российских войск. Такая локация выбрана, чтобы напомнить, что однажды местные терминалы снова будут заполнены счастливыми влюбленными. Поделиться

Как сообщалось, «Культурный десант» является объединением, цель которого с помощью инструментов культуры улучшить морально-психологическое состояние украинской армии. Несколько мобильных творческих групп постоянно работают по разным направлениям фронта, выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах Вооруженных сил Украины.

К направлениям работы объединения относится мотивирование добровольной мобилизации и противодействие враждебной пропаганде.

Среди участников «Культурного десанта» — известные украинские артисты, участвовавшие в войне.