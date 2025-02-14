"Культурный десант" представил новую песню ко Дню влюбленных — видео

Объединение артистов-военнослужащих «Культурный десант» по случаю Дня Святого Валентина представило новую песню Николая Серги «Я буду любить тебя».
Главные тезисы
- Артисты-военнослужащие объединения «Культурный десант» представили новую песню Николая Серги ко Дню Святого Валентина.
- Видеоклип на песню «Я буду любить тебя» был снят в аэропорту Борисполь, передавая послание надежды и возвращения счастливых моментов в будущем.
- Целью «Культурного десанта» является улучшение морально-психологического состояния украинской армии через культурные инициативы на фронте.
Николай Серга представил свою новую песню о любви
Об этом объединение сообщило в Facebook, обнародовав музыкальный видеоклип.
Отмечается, что композиция посвящена влюбленным, пытающимся сохранить свои отношения, несмотря на расстояние, разделяющее их через развязанную Россией войну.
Как сообщалось, «Культурный десант» является объединением, цель которого с помощью инструментов культуры улучшить морально-психологическое состояние украинской армии. Несколько мобильных творческих групп постоянно работают по разным направлениям фронта, выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах Вооруженных сил Украины.
К направлениям работы объединения относится мотивирование добровольной мобилизации и противодействие враждебной пропаганде.
Среди участников «Культурного десанта» — известные украинские артисты, участвовавшие в войне.
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