"Культурный десант" представил новую песню ко Дню влюбленных — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Культурный десант" представил новую песню ко Дню влюбленных — видео

Серьга
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Источник:  online.ua

Объединение артистов-военнослужащих «Культурный десант» по случаю Дня Святого Валентина представило новую песню Николая Серги «Я буду любить тебя».

Главные тезисы

  • Артисты-военнослужащие объединения «Культурный десант» представили новую песню Николая Серги ко Дню Святого Валентина.
  • Видеоклип на песню «Я буду любить тебя» был снят в аэропорту Борисполь, передавая послание надежды и возвращения счастливых моментов в будущем.
  • Целью «Культурного десанта» является улучшение морально-психологического состояния украинской армии через культурные инициативы на фронте.

Николай Серга представил свою новую песню о любви

Об этом объединение сообщило в Facebook, обнародовав музыкальный видеоклип.

Отмечается, что композиция посвящена влюбленным, пытающимся сохранить свои отношения, несмотря на расстояние, разделяющее их через развязанную Россией войну.

Клип на песню «Я буду любить тебя» снимали в аэропорту «Борисполь», не работающему с момента закрытия воздушного пространства Украины из-за полномасштабного вторжения российских войск. Такая локация выбрана, чтобы напомнить, что однажды местные терминалы снова будут заполнены счастливыми влюбленными.

Как сообщалось, «Культурный десант» является объединением, цель которого с помощью инструментов культуры улучшить морально-психологическое состояние украинской армии. Несколько мобильных творческих групп постоянно работают по разным направлениям фронта, выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах Вооруженных сил Украины.

К направлениям работы объединения относится мотивирование добровольной мобилизации и противодействие враждебной пропаганде.

Среди участников «Культурного десанта» — известные украинские артисты, участвовавшие в войне.

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