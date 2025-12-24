"Бога тень". Перед Рождеством Серге и "Культурный десант" представили новый клип — видео
"Бога тень". Перед Рождеством Серге и "Культурный десант" представили новый клип — видео

Серьга
Под Рождество платформа "Культурные силы" презентовала новый клип на песню Николая Серги "Бога тень" - о вере, войне и выборе жизни, который человек делает в самые темные моменты.

  • Это не религиозный манифест и не ответ на вопрос "Где Бог во время войны?". Это честный разговор о внутренней опоре.
  • Клип на песню "Бога тень" - это попытка показать и проговорить то, что многие чувствуют, но не всегда могут сформулировать.

"Культурный десант" и Николай Серга представили новый клип

Песня "Богая тень" уже доступна на стриминговых платформах, а клип становится ее визуальным продолжением — это попытка еще раз проговорить то, что сегодня проживают военные и гражданские: усталость, сомнения, но в то же время потребность всегда выбирать жизнь.

Это не религиозный манифест и не ответ на вопрос "Где Бог во время войны?". Это честный разговор о внутренней опоре — то, что помогает не сломаться, когда вокруг опасность, усталость и ежедневная неопределенность.

На войне человека спасают не только броня и оружие. Часто спасает то, что действительно: разговор с близкими, память о доме, любви, вера — в жизнь, у собратьев рядом, в смысл, который стоит того, чтобы жить дальше. Именно об этом "Богая тень".

Песня говорит о вере — не как догму, а как внутреннее состояние. О способности находить свет даже тогда, когда видны только тени. О понимании правильного выбора не как готовой формулы, а как опыта, открывающегося через боль, потери и время.

И клип на песню "Бога тень" — это попытка показать и проговорить то, что многие чувствуют, но не всегда могут сформулировать: в момент, когда кажется, что надежды нет, выбор жизни становится актом силы.

"Культурные силы" — платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает милитарную культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

