Боротьба за "Маґуру". Маркус заявив, що його хотіли вбити — відео

11 грудня колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус перервав своє півторарічне мовчання і розповів, як він та його побратими намагалися врятувати бригаду, вдосконалити її, однак зіткнулися зі спротивом командування, зокрема тодішнього командира Івана Шаламаги.

Маркус озвучив нові деталі конфлікту з Шаламагою

Вранці 11 грудня Валерій Маркус опублікував у мережі ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якому описав шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому.

Цього ж дня він оприлюднив другу частину циклу своєї розповіді, яка отримала назву “Частина друга:Боротьба”.

У ній він розповів, що під час другої наради з вищим військовим командуванням нинішній заступник 47 ОМБр Іван Шаламага презентував результати роботи з формування полку.

Тоді він зганьбив не лише себе, а й усе керівництво “Маґури”, а саму доповідь “рознесли в хлам”.

Після цього командування вирішило не ставити Шаламагу командиром полку, хоча й раніше планувало це зробити.

Якийсь час Валерій Маркус ще намагався врятувати репутацію тодішнього командира, однак останній до нього не прислуховувався.

Маркус заявив, що його планували “прибрати”

За словами військового, згодом приїхав новий командир полку, однак його ім’я та прізвище Маркус не розкрив.

Його дії та рішення поставили під загрозу існування підрозділу. Окрім того, він навіть саботував постачання сучасного західного озброєння для полку.

Саме тоді від спецслужб я отримав інформацію, що планується моє фізичне усунення в зоні бойових дій. Саме тоді я знайшов на днищі своєї машини GPS-трекер. Саме тоді в нашому житті, можливо випадково, а можливо й ні, з 'явився Коротких Сергій Аркадійович — ФСБшний сексот, який займався замовними вбивствами у Білорусі, на росії, а потім і в Україні, з подачі Авакова. Валерій Маркус Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура"

Як заявив Маркус, що 47 полк “хотіли віджати”, однак цьому вдалося перешкодити.