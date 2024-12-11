Борьба за "Магуру". Маркус заявил, что его хотели убить — видео

11 декабря бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус прервал свое полуторагодовое молчание и рассказал, как он и его собратья пытались спасти бригаду, усовершенствовать ее, однако столкнулись с сопротивлением командования, в том числе тогдашнего командира Ивана Шаламаги.
Главные тезисы
- Украинское командование решило не ставить Ивана Шаламагу командиром полка после его публичного провала во время презентации.
- Новый командир саботировал поставки вооружения для полка, а также создавал множество проблем для бойцов.
- Впоследствии Маркус узнал, что его планируют ликвидировать.
Маркус озвучил новые детали конфликта с Шаламагой
Утром 11 декабря Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также о том, как он участвовал в этом процессе.
В этот же день он обнародовал вторую часть цикла своего рассказа, который получил название "Часть вторая: Борьба".
В ней он рассказал, что во время второго совещания с высшим военным командованием нынешний заместитель 47 ОМБр Иван Шаламага представил результаты работы по формированию полка.
Она опозорил не только себя, но и все руководство “Магуры”, а сам доклад “разнесли в хлам”.
После этого командование решило не ставить Шаламагу командиром полка, хотя и раньше планировало это сделать.
Какое-то время Валерий Маркус пытался спасти репутацию тогдашнего командира, однако последний к нему не прислушивался.
Маркус заявил, что его планировали "убрать"
По словам военного, впоследствии приехал новый командир полка, однако его имя и фамилию Маркус не раскрыл.
Его действия и решения поставили под угрозу существование подразделения. Кроме того, он даже саботировал поставку современного западного вооружения для полка.
Как заявил Маркус, 47 полк “хотели отжать”, однако этому удалось помешать.
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