Борьба за "Магуру". Маркус заявил, что его хотели убить — видео

11 декабря бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус прервал свое полуторагодовое молчание и рассказал, как он и его собратья пытались спасти бригаду, усовершенствовать ее, однако столкнулись с сопротивлением командования, в том числе тогдашнего командира Ивана Шаламаги.

Маркус озвучил новые детали конфликта с Шаламагой

Утром 11 декабря Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также о том, как он участвовал в этом процессе.

В этот же день он обнародовал вторую часть цикла своего рассказа, который получил название "Часть вторая: Борьба".

В ней он рассказал, что во время второго совещания с высшим военным командованием нынешний заместитель 47 ОМБр Иван Шаламага представил результаты работы по формированию полка.

Она опозорил не только себя, но и все руководство “Магуры”, а сам доклад “разнесли в хлам”.

После этого командование решило не ставить Шаламагу командиром полка, хотя и раньше планировало это сделать.

Какое-то время Валерий Маркус пытался спасти репутацию тогдашнего командира, однако последний к нему не прислушивался.

Маркус заявил, что его планировали "убрать"

По словам военного, впоследствии приехал новый командир полка, однако его имя и фамилию Маркус не раскрыл.

Его действия и решения поставили под угрозу существование подразделения. Кроме того, он даже саботировал поставку современного западного вооружения для полка.

Именно тогда от спецслужб я получил информацию, что планируется мое физическое устранение в зоне боевых действий. В это время я нашел на днище своей машины GPS-трекер. Именно тогда в нашей жизни, возможно, случайно, а возможно и нет, появился Коротких Сергей Аркадьевич — ФСБшный сексот, занимавшийся заказными убийствами в Беларуси, на россии, а затем и в Украине, с подачи Авакова. Валерий Маркус Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура"

Как заявил Маркус, 47 полк “хотели отжать”, однако этому удалось помешать.