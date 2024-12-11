Маркус впервые раскрыл правду о конфликтах с командованием "Магуры" — видео

Бывший главный сержант 47-й ОМБр “Магура” Валерий Маркус вышел на связь после долгого публичного молчания. Он озвучил свою версию того, как и для чего создавали подразделение и кто виноват в его уничтожении.

Маркус рассказал о процессе создания "Магуры"

По словам Маркуса, все это время, пока его не было в публичном пространстве, он продолжал защищать Украину на фронте.

Однако огромное количество лжи, распространяемой о нем и его побратимах, заставило воина прервать полуторагодичное молчание и озвучить свою версию событий.

Валерий Маркус опубликовал в сети ролик под названием "Часть первая: Мрія", в котором описал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также какое участие принимал в этом.

По словам защитника, Ивану Шаламаге (в настоящее время он занимает должность замкомандира бригады — ред.) предложили стать командиром подразделения, а он предложил Маркусу стать главным сержантом.

Воин не скрывает, что сразу согласился и загорелся этим предложением.

Я начал набрасывать идеи относительно набора людей через собеседования, создания фонда, тренировки, геральдики, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который будет упакован теми, кого поймают в наливайках, а затем батальон расформируют. Валерий Маркус Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура"

По словам защитника, после этого стартовал отбор военных в этот батальон — именно тогда и начались первые проблемы и конфликты.

Маркус рассказал об отношении Шаламаге к нему и "Магуре"

Во время первого отбора бойцов, как утверждает Маркус, тогдашний командир Иван Шаламага присутствовал только в первый день, а дальше "просто уехал домой, потому что ему надоело".

Кроме того, воин рассказал, что представил идею расширения батальона в штурмовой полк бывшему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному.

Тогда же он раскрыл правду о потерях подразделения во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

По словам Маркуса, он обвиняет в этом именно Ивана Шаламагу, якобы пытавшегося присвоить собственность одного из погибших военных.

Также защитник уверяет, что его благотворительный фонд закрывал все потребности, когда командующий подразделением не участвовал в важнейших процессах по развитию “Магуры”.

Как утверждает Маркус, когда именно ему предложили командовать подразделением, Шаламагу "аж перекосило".

Защитник также рассказывает, что бывший командир ничего не делал неделями на своей должности.

Из-за такого подхода Шаламаги у Маркуса оказались контакты высшего военного руководства, и именно поэтому комбат "таил злобу", ибо якобы у него "отбирают власть".

Часто даже СМС, который Иван Михайлович Шаламага отправлял высшему командованию, тоже писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага — это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги. Валерий Маркус Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура"

Напомним, 11 июля 2023 года Маркус публично заявил, что не согласен с решениями касательно развития 47 бригады.

Построить воинскую часть по тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным, — сообщил он. Поделиться