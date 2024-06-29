Куда исчез Маркус? Смотрите откровенное интервью Online.UA с замкомбата 47 ОМБр в эфире Национального телемарафона

29 июня в 22:30 в эфире Национального телемарафона покажут интервью Online.UA с заместителем командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александром "Гением" Ширшиным, в котором он прокомментировал слухи об исчезновении бывшего главного сержанта бригады Валерия Маркуса и высказал свои мысли о возрасте военных и мобилизации в ВСУ.
Главные тезисы
- Александр Ширшин опроверг слухи об исчезновении бывшего главного сержанта бригады Валерия Маркуса.
- Заместитель комбата 47 ОМБр подчеркнул важность военной службы для каждого украинца, независимо от возраста.
- Ширшин уверен, что война должна быть делом каждого гражданина Украины.
- Интервью раскрывает важность выполнения воинского долга, независимо от взглядов.
- Александр “Гений” Ширшин подчеркнул, что считает неправильным ограничивать участие в войне возрастными рамками и призвал каждого принять ответственность за свои слова.
Маркус продолжает военную службу
Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас общество интересует вопрос, куда девался Маркус.
Недавно начали разгонять слухи, якобы о его пребывании за границей и отказе от службы.
Однако Александр Ширшин опроверг подобные слухи и заметил, что хотел бы, чтобы говорящие люди несли ответственность за свои слова.
Война должна стать делом каждого
Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.
Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.
Не могу с этим согласиться. Не знаю, как назвать эту… Это не человек, к сожалению. Это не представитель украинского народа из Львова, который сказал, что воевать у молодых с 18 лет и вперед, вперед. А я что, мне уже через 40, у меня все болит? Война должна быть делом каждого. Абсолютно каждого, — отметил Александр "Гений" Ширшин.
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