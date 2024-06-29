Куда исчез Маркус? Смотрите откровенное интервью Online.UA с замкомбата 47 ОМБр в эфире Национального телемарафона

29 июня в 22:30 в эфире Национального телемарафона покажут интервью Online.UA с заместителем командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александром "Гением" Ширшиным, в котором он прокомментировал слухи об исчезновении бывшего главного сержанта бригады Валерия Маркуса и высказал свои мысли о возрасте военных и мобилизации в ВСУ.

Маркус продолжает военную службу

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас общество интересует вопрос, куда девался Маркус.

Недавно начали разгонять слухи, якобы о его пребывании за границей и отказе от службы.

Однако Александр Ширшин опроверг подобные слухи и заметил, что хотел бы, чтобы говорящие люди несли ответственность за свои слова.

Этот человек все еще продолжает служить, если там всем так интересно. И продолжает исполнять свой долг. Я действительно очень уважаю Валерия за то, что он делал. За то, что он делал. Кто бы там как к нему ни относился, при всех его плюсах и минусах, человек делает свою работу и продолжает ее делать. Александр "Гений" Ширшин Заместитель комбата 47 ОМБр «Магура»

Война должна стать делом каждого

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.

Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.