Почему война иногда становится зависимостью — объясняет Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин рассказал в интервью Online.UA, почему война иногда становится зависимостью для военных.
Зависимость от войны — это желание добиться победы
По мнению Александра Ширшина, зависимость от войны это как следствие посттравматического синдрома.
Заместитель командира 47 ОМБр Магура считает, что когда человек пережил определенные моменты и когда ему перестает хватать определенного адреналина, ему нужно пополнить это, ему нужно снова вернуться в те события.
Страх можно преодолеть только действиями
На вопрос журналиста Online.UA о том, как "Гений" контролирует страх, он отметил, что если ты чего-то боишься, ты просто брать и это делать.
Страх по другому не пропадает. Уровень страха или стресса можно снизить путем подготовки или когда человек прожил определенную модель.
По словам Гения, у бойцов появляется уверенность и они понимают порядок действий.
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