Почему война иногда становится зависимостью — объясняет Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин рассказал в интервью Online.UA, почему война иногда становится зависимостью для военных.

Зависимость от войны — это желание добиться победы

По мнению Александра Ширшина, зависимость от войны это как следствие посттравматического синдрома.

Заместитель командира 47 ОМБр Магура считает, что когда человек пережил определенные моменты и когда ему перестает хватать определенного адреналина, ему нужно пополнить это, ему нужно снова вернуться в те события.

Для меня это больше не зависимость, а желание добиться победы. Желание добиться того, чтобы наша страна стала независимой. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Страх можно преодолеть только действиями

На вопрос журналиста Online.UA о том, как "Гений" контролирует страх, он отметил, что если ты чего-то боишься, ты просто брать и это делать.

Страх по другому не пропадает. Уровень страха или стресса можно снизить путем подготовки или когда человек прожил определенную модель.

Это может быть модель, которая использовалась в учебных тренировочных целях. Условно нужно штурмануть объект. Ты моделируешь эту ситуацию, ты берешь группу людей, и они несколько раз проходят один и тот же сценарий после того, как нужно там штурманить этот участок. И когда они уже выходят на боевую, то есть они уже проходили внутри, они волнуются, — объясняет замкомбата 47 ОМБр «Магура». Поделиться

По словам Гения, у бойцов появляется уверенность и они понимают порядок действий.