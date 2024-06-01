Почему война иногда становится зависимостью — объясняет Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации

Почему война иногда становится зависимостью — объясняет Александр "Гений" Ширшин

Ширшин
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Источник:  online.ua

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин рассказал в интервью Online.UA, почему война иногда становится зависимостью для военных.

Зависимость от войны — это желание добиться победы

По мнению Александра Ширшина, зависимость от войны это как следствие посттравматического синдрома.

Заместитель командира 47 ОМБр Магура считает, что когда человек пережил определенные моменты и когда ему перестает хватать определенного адреналина, ему нужно пополнить это, ему нужно снова вернуться в те события.

Для меня это больше не зависимость, а желание добиться победы. Желание добиться того, чтобы наша страна стала независимой.

Александр "Гений" Ширшин

Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Страх можно преодолеть только действиями

На вопрос журналиста Online.UA о том, как "Гений" контролирует страх, он отметил, что если ты чего-то боишься, ты просто брать и это делать.

Страх по другому не пропадает. Уровень страха или стресса можно снизить путем подготовки или когда человек прожил определенную модель.

Это может быть модель, которая использовалась в учебных тренировочных целях. Условно нужно штурмануть объект. Ты моделируешь эту ситуацию, ты берешь группу людей, и они несколько раз проходят один и тот же сценарий после того, как нужно там штурманить этот участок. И когда они уже выходят на боевую, то есть они уже проходили внутри, они волнуются, — объясняет замкомбата 47 ОМБр «Магура».

По словам Гения, у бойцов появляется уверенность и они понимают порядок действий.

У них пропадает определенная неопределенность, которая может появиться в момент, когда ты впервые сталкиваешься с какой-то ситуацией, — отметил Александр Ширшин.

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