Чому війна інколи стає залежністю — пояснює Олександр “Геній” Ширшин
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому війна інколи стає залежністю — пояснює Олександр “Геній” Ширшин

Ширшин
Джерело:  online.ua

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин розповів в інтерв'ю Online.UA, чому війна інколи стає залежністю для військових.

Залежність від війни — це бажання досягнути перемоги

На думку Олександра Ширшина, залежність від війни — це як наслідок посттравматичного синдрому.

Заступник командира 47 ОМБр “Маґура” вважає, що коли людина пережила певні моменти й коли їй перестає вистачати певного адреналіну, їй треба поповнити це, їй треба знову повернутися в ті події.

Для мене це більше не залежність, а бажання досягнути перемоги. Бажання добитися того, щоби наша країна стала незалежною.

Олександр "Геній" Ширшин

Олександр "Геній" Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Страх можна перебороти лише діями

На питання журналіста Online.UA про те, як “Геній” контролює страх, він зазначив, що якщо ти чогось боїшся, ти маєш просто брати й це робити.

Страх інакше не пропадає. Рівень страху чи стресу можна знизити шляхом підготовки, або коли людина прожила певну модель.

Це може бути модель, яка використовувалась в тренувальних навчальних цілях. Умовно необхідно штурманути об'єкт. Ти моделюєш цю ситуацію, ти береш групу людей, і вони кілька разів проходять один той самий сценарій по тому, як треба там штурманути цю ділянку. І коли вони вже виходять на бойову, тобто вони це вже проходили всередині, вони хвилюються, — пояснює замкомбата 47 ОМБр “Маґура”.

За словами “Генія”, у бійців з'являється впевненість і вони розуміють порядок дій.

У них пропадає певна невизначеність, яка може з'явитися в момент, коли ти перший раз стикаєшся з якоюсь ситуацією, — зазначив Олександр Ширшин.

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