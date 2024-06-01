Чому війна інколи стає залежністю — пояснює Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин розповів в інтерв'ю Online.UA, чому війна інколи стає залежністю для військових.
Залежність від війни — це бажання досягнути перемоги
На думку Олександра Ширшина, залежність від війни — це як наслідок посттравматичного синдрому.
Заступник командира 47 ОМБр “Маґура” вважає, що коли людина пережила певні моменти й коли їй перестає вистачати певного адреналіну, їй треба поповнити це, їй треба знову повернутися в ті події.
Страх можна перебороти лише діями
На питання журналіста Online.UA про те, як “Геній” контролює страх, він зазначив, що якщо ти чогось боїшся, ти маєш просто брати й це робити.
Страх інакше не пропадає. Рівень страху чи стресу можна знизити шляхом підготовки, або коли людина прожила певну модель.
За словами “Генія”, у бійців з'являється впевненість і вони розуміють порядок дій.
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