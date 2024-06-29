Куди зник Маркус? Дивіться відверте інтерв’ю Online.UA із замкомбатом 47 ОМБр в етері Національного телемарафону

29 червня о 22:30 в етері Національного телемарафону покажуть інтерв’ю Online.UA із заступником командира батальйону 47 ОМБр «Маґура» Олександром “Генієм” Ширшиним, у якому він прокоментував чутки щодо зникнення колишнього головного сержанта бригади Валерія Маркуса й висловив свої думки щодо віку військових та мобілізації до ЗСУ.

Маркус продовжує військову службу

Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз суспільство цікавить питання, куди подівся Маркус.

Нещодавно почали розганяти чутки, нібито, про його перебування за кордоном і відмову від служби.

Проте Олександр Ширшин спростував подібні чутки та зауважив, що хотів би, аби люди, які так говорять, несли відповідальність за свої слова.

Ця людина досі продовжує служити, якщо там всім так цікаво. І продовжує виконувати свій обов'язок. Я насправді дуже поважаю Валерія за те, що він робив. За те, що він робив. Хто б там як до нього не ставився, при всіх його плюсах і мінусах, людина робить свою роботу і продовжує її робити. Олександр “Геній” Ширшин Заступник комбата 47 ОМБр «Маґура»

Війна має стати справою кожного

Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз набирає обертів думка про те, що війна — це справа молодих.

Олександр Ширшин відверто зізнався, що не поділяє подібні погляди.