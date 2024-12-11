Маркус уперше розкрив правду про конфлікти з командуванням "Маґури" — відео

Колишній головний сержант 47-ї ОМБр “Маґура” Валерій Маркус вийшов на зв'язок після довготривалого публічного мовчання. Він озвучив свою версію того, як та для чого створювали підрозділ та хто винен у його знищенні.

Маркус розповів про процес створення "Маґури"

За словами Маркуса, увесь цей час, поки його не було у публічному просторі, він продовжував захищати Україну безпосередньо на фронті.

Однак та величезна кількість брехні, яку розповсюджують про нього та його побратимів, змусила воїна перервати півторарічне мовчання й озвучити свою версію подій.

Валерій Маркус опублікував у мережі ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якому описав шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому.

За словами захисника, Івану Шаламазі (наразі він обіймає посаду замкомандира бригади — ред.) запропонували стати командиром підрозділу, а він запропонував Маркусу стати головним сержантом.

Воїн не приховує, що одразу погодився і загорівся цією пропозицією.

Я почав накидувати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології та тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, які запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують. Валерій Маркус Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура"

За словами захисника, після цього стартував відбір військових у цей батальйон — саме тоді й почалися перші проблеми та конфлікти.

Маркус розповів про ставлення Шаламаги до нього та "Маґури"

Під час першого відбору бійців, як стверджує Маркус, тодішній командир Іван Шаламага був присутнім лише в перший день, а далі "просто поїхав до дому, бо йому набридло".

Окрім того, воїн розповів, що представив ідею розширення батальйону до штурмового полку колишньому головнокомандувачу ЗСУ, генералу Валерію Залужному.

Тоді ж він розкрив правду втрати підрозділу під час оборони Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

За словами Маркуса, він звинувачує в цьому саме Івана Шаламагу, який нібито намагався привласнити власність одного з загиблих військових.

Також захисник запевняє, що його благодійний фонд закривав усі потреби, коли командувач підрозділу не брав участі у найважливіших процесах для розвитку “Маґури".

Як стверджує Маркус, коли саме йому запропонували командувати підрозділом, то Шаламагу "аж перекосило".

Захисник також розповідає, що колишній командир нічого не робив тижнями на своїй посаді.

Через такий підхід Шаламаги у Маркуса опинилися контакти вищого військового керівництва, і саме через це комбат "плекав злобу", бо нібито в нього "відбирають владу".

Часто навіть СМС, який Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню, також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага — це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги. Валерій Маркус Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура"

Нагадаємо, 11 липня 2023 року Маркус публічно заявив, що не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади.

Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним, — повідомив він. Поширити