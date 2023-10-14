Боррель озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні

Верховний комісар з питань зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні повинна завершитись переговорами між Києвом та Москвою на основі української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.
Чим має завершитись війна в Україні
Під час візиту до Китаю Боррель підкреслив, що переговори між Україною та Росією слід починати вже зараз і вони повинні базуватись на запропонованій Києвом “формулі миру”.
У зв'язку з цим він закликав Китай вплинути на РФ для припинення агресії в Україні. Він застеріг китайську владу від прямої або непрямої військової підтримки Москви.
Крім того, Боррель попросив Пекін домогтися повернення РФ в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки це "має вплив на весь світ з точки зору продовольчої безпеки".
Україна перебуває на історичному повороті у війні проти Росії
За словами президента Володимира Зеленського, наразі розв’язана Кремлем війна проти України перебуває на історичному повороті і кремлівська диктатура або переможе і поширить геополітичну нестабільність далі, або програє і перестане бути загрозою.
Зеленський також підкреслив, що поразка Росії дасть Україні та країнам ЄС реалізувати історичний шанс на встановлення геополітичної стабільності "по всій лінії — від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу".
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