Боррель озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні

Верховний комісар з питань зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні повинна завершитись переговорами між Києвом та Москвою на основі української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Чим має завершитись війна в Україні

Під час візиту до Китаю Боррель підкреслив, що переговори між Україною та Росією слід починати вже зараз і вони повинні базуватись на запропонованій Києвом “формулі миру”.

Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю Поширити

У зв'язку з цим він закликав Китай вплинути на РФ для припинення агресії в Україні. Він застеріг китайську владу від прямої або непрямої військової підтримки Москви.

Досі, і я дякую за це, ніякої прямої військової підтримки Росії не було, це те, що для нас є дуже важливим, - підкреслив європейський дипломат. Поширити

🔴 LIVE: Joint press conference with HR/VP @JosepBorrellF and Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi following 🇪🇺🇨🇳 EU-China Strategic Dialogue https://t.co/MNCZ4bcoU7 — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 13, 2023

Крім того, Боррель попросив Пекін домогтися повернення РФ в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки це "має вплив на весь світ з точки зору продовольчої безпеки".

Україна перебуває на історичному повороті у війні проти Росії

За словами президента Володимира Зеленського, наразі розв’язана Кремлем війна проти України перебуває на історичному повороті і кремлівська диктатура або переможе і поширить геополітичну нестабільність далі, або програє і перестане бути загрозою.

Усі ми — зараз на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи. Або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, Росія програє у цьому протистоянні, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський також підкреслив, що поразка Росії дасть Україні та країнам ЄС реалізувати історичний шанс на встановлення геополітичної стабільності "по всій лінії — від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу".