Боррель озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Боррель озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні

Жозеп Боррель
Джерело:  online.ua

Верховний комісар з питань зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні повинна завершитись переговорами між Києвом та Москвою на основі української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським. 

Чим має завершитись війна в Україні

Під час візиту до Китаю Боррель підкреслив, що переговори між Україною та Росією слід починати вже зараз і вони повинні базуватись на запропонованій Києвом “формулі миру”.

Найкращий спосіб для нас досягти прогресу в цих переговорах – це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю

У зв'язку з цим він закликав Китай вплинути на РФ для припинення агресії в Україні. Він застеріг китайську владу від прямої або непрямої військової підтримки Москви.

Досі, і я дякую за це, ніякої прямої військової підтримки Росії не було, це те, що для нас є дуже важливим, - підкреслив європейський дипломат.

Крім того, Боррель попросив Пекін домогтися повернення РФ в Чорноморську зернову ініціативу, оскільки це "має вплив на весь світ з точки зору продовольчої безпеки".

Україна перебуває на історичному повороті у війні проти Росії

За словами президента Володимира Зеленського, наразі розв’язана Кремлем війна проти України перебуває на історичному повороті і кремлівська диктатура або переможе і поширить геополітичну нестабільність далі, або програє і перестане бути загрозою.

Усі ми — зараз на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи. Або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, Росія програє у цьому протистоянні, - зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що поразка Росії дасть Україні та країнам ЄС реалізувати історичний шанс на встановлення геополітичної стабільності "по всій лінії — від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу".

І, зокрема, програш другої зими, програш його енергетичного терору однозначно додасть сили всім нам. І вести Росію програшами далі буде простіше, - пояснив президент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може війна в Україні тривати роками — пояснення Байдена
Чи може війна в Україні тривати роками — пояснення Байдена
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Війна в Україні значно погіршила економічну ситуацію в ЄС — Reuters
Війна в Україні значно погіршила економічну ситуацію в ЄС — Reuters
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ — британська розвідка
мобілізація в РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм