Боррель озвучил прогноз по завершению войны в Украине

Верховный комиссар по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что война в Украине должна завершиться переговорами между Киевом и Москвой на основе украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.
Чем должна завершиться война в Украине
Во время визита в Китай Боррель подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией следует начинать уже сейчас, и они должны основываться на предложенной Киевом "формуле мира".
В этой связи он призвал Китай повлиять на РФ для прекращения агрессии в Украине. Он предостерег китайские власти от прямой или косвенной военной поддержки Москвы.
Кроме того, Боррель попросил Пекин добиться возвращения РФ в Черноморскую зерновую инициативу, поскольку это "влияет на весь мир с точки зрения продовольственной безопасности".
Украина находится на историческом повороте в войне против России
По словам президента Владимира Зеленского, сейчас развязанная Кремлем война против Украины находится на историческом повороте и кремлевская диктатура либо победит и распространит геополитическую нестабильность дальше, либо проиграет и перестанет быть угрозой.
Зеленский также подчеркнул, что поражение России даст Украине и странам ЕС реализовать исторический шанс на установление геополитической стабильности "по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа".
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