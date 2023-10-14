Боррель озвучил прогноз по завершению войны в Украине
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Боррель озвучил прогноз по завершению войны в Украине

Жозеп Боррель
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Источник:  online.ua

Верховный комиссар по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что война в Украине должна завершиться переговорами между Киевом и Москвой на основе украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Чем должна завершиться война в Украине

Во время визита в Китай Боррель подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией следует начинать уже сейчас, и они должны основываться на предложенной Киевом "формуле мира".

Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах – украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая.

В этой связи он призвал Китай повлиять на РФ для прекращения агрессии в Украине. Он предостерег китайские власти от прямой или косвенной военной поддержки Москвы.

До сих пор, и я спасибо за это, никакой прямой военной поддержки России не было, это то, что для нас очень важно, - подчеркнул европейский дипломат.

Кроме того, Боррель попросил Пекин добиться возвращения РФ в Черноморскую зерновую инициативу, поскольку это "влияет на весь мир с точки зрения продовольственной безопасности".

Украина находится на историческом повороте в войне против России

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас развязанная Кремлем война против Украины находится на историческом повороте и кремлевская диктатура либо победит и распространит геополитическую нестабильность дальше, либо проиграет и перестанет быть угрозой.

Все мы сейчас на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической России удастся сломить свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, существующая на востоке Европы. Или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности, региональным, благодаря нашей совместной защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии, - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что поражение России даст Украине и странам ЕС реализовать исторический шанс на установление геополитической стабильности "по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа".

И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще, – объяснил президент.

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