Бразильський форвард Еліас підписав контракт із "Шахтарем"
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Бразильський форвард Еліас підписав контракт із "Шахтарем"

Еліас
Джерело:  ФК Шахтар

18-річний бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з "Флуміненсе" у донецький "Шахтар".

Головні тези:

  • Бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з Флуміненсе в донецький Шахтар на 5 років.
  • За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 17 млн євро, встановивши рекорд для клубу в останні роки.
  • Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти за Флуміненсе, а також проявив себе на уровні молодіжної збірної Бразилії.

“Шахтар” підписав контракт із бразильцем Еліасом

Кауан Еліас підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років.

Форвард гратиме за донецький клуб під 19-м номером.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу — 17 млн євро.

Лише двічі за всю історію "Шахтар" платив більше грошей за одного футболіста. У 2013 році українці купили бразильця Бернарда за 25 млн, а у 2021-му Педрінью за 18 млн.

18-річний Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти в 47 матчах за першу команду "Флуміненсе". На рахунку форварда також 12 матчів і 9 голів у юнацькій збірній Бразилії.

Transfermarkt оцінює Кауана Еліаса у 9 млн євро.

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