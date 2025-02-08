Бразильський форвард Еліас підписав контракт із "Шахтарем"

“Шахтар” підписав контракт із бразильцем Еліасом

Кауан Еліас підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років.

Форвард гратиме за донецький клуб під 19-м номером.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу — 17 млн євро.

Лише двічі за всю історію "Шахтар" платив більше грошей за одного футболіста. У 2013 році українці купили бразильця Бернарда за 25 млн, а у 2021-му Педрінью за 18 млн.

18-річний Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти в 47 матчах за першу команду "Флуміненсе". На рахунку форварда також 12 матчів і 9 голів у юнацькій збірній Бразилії.