Бразильський форвард Еліас підписав контракт із "Шахтарем"

18-річний бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з "Флуміненсе" у донецький "Шахтар".
Головні тези:
- Бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з Флуміненсе в донецький Шахтар на 5 років.
- За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 17 млн євро, встановивши рекорд для клубу в останні роки.
- Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти за Флуміненсе, а також проявив себе на уровні молодіжної збірної Бразилії.
“Шахтар” підписав контракт із бразильцем Еліасом
Кауан Еліас підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років.
Форвард гратиме за донецький клуб під 19-м номером.
За інформацією Transfermarkt, сума трансферу — 17 млн євро.
Лише двічі за всю історію "Шахтар" платив більше грошей за одного футболіста. У 2013 році українці купили бразильця Бернарда за 25 млн, а у 2021-му Педрінью за 18 млн.
18-річний Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти в 47 матчах за першу команду "Флуміненсе". На рахунку форварда також 12 матчів і 9 голів у юнацькій збірній Бразилії.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-